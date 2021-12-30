我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1秒鐘3人染疫 加州破500萬例 全國第1

偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

山那邊是海（五）

夏嫿

彼得在門外似乎已經等了很久，見她出來，很認真地說：「阿拉克莎，我向你道歉！」

彼得用的詞不是sorry，是apologize，徐思佩的心好受了一點。彼得接著說：「我的女兒、我的外孫，他們是獨立的人，我無法控制他們的想法，也不能強迫他們做什麼。我非常遺憾他們錯誤的想法，給你造成的傷害。我們需要好好地活下去，證明他們的錯誤……」

打動徐思佩的就是那句：我們需要好好地活下去，證明他們的錯誤。可真要做到即刻當什麼事情沒發生過，還是有點勉為其難。早飯過後，徐思佩藉要買菜，獨自出了門。

紐約的春已經很深了，路上的車和人依舊很少。疫情沒有按照人們的期望迅速好轉，反而滑向更壞的地步，紐約看來要邁向一個孤寂的夏天。花兒寂寞地開，寂寞地落。冷清的紐約呈現出一種別樣的蒼涼美。

徐思佩去了遠一點的華人超市，買了一堆中國食品。彼得在她的影響下，已經開始很喜歡中國菜了。只是她沒有料到，一道滷豬舌會撕掉她和彼得之間剛剛的平息……

4

當彼得從冰箱裡端出那一大盒還在滷水中的豬舌，打開看得發愣的時候，他身後的徐思佩嚇得停止了呼吸。前一天晚飯，她一個不注意，放了幾片切好的滷豬舌，在彼得的盤子裡。彼得吃得津津有味，問她是什麼時，她才反應過來犯錯了。

彼得和大多數美國人一樣，不吃動物內臟的。當時情急中，徐思佩想著彼得已經吃下，也吐不出來，說實話一點意思也沒有，先含混過去，以後注意不給他吃就好。

她笑笑地答：「豬肉啊！」

彼得說：「這個味道很特別，而且很軟，適合我的牙齒！」

徐思佩心底說，可惜不會有下一次。她暗自得意自己的急中生智，也算是化險為夷。（五）

華人超市 疫情

上一則

記錄社會百態近80年 法國人文攝影巨擘魏斯辭世

下一則

麵的記憶

延伸閱讀

法拉盛反建遊民所 質詢顧雅明：無論叫什麼 都是遊民所

法拉盛反建遊民所 質詢顧雅明：無論叫什麼 都是遊民所
投資大師彼得林區這麼說 全押被動投資是錯誤的

投資大師彼得林區這麼說 全押被動投資是錯誤的
對抗Omicron 法拉盛華商會助小商家積極篩查

對抗Omicron 法拉盛華商會助小商家積極篩查

美作家與雌海豚性交 相戀6個月後分手 牠自殺

美作家與雌海豚性交 相戀6個月後分手 牠自殺

熱門新聞

品睿綠能總經理許理彥（右起）、越南精密投資長謝朝煌、越南精密董事長兼品睿綠能董事長李育奇、越華全球貿易開發董事長黃國維。(記者何秀玲／攝影)

越南機車之父創立新品牌 電動重機騎進歐洲

2021-12-23 06:00

不打不成器？

2021-12-26 02:02
陳玉慧在書中，也重新梳理了自己對感情的想法。(攝影／沈昱嘉)

就要走艱難的路 在寫作中得救贖的陳玉慧

2021-12-25 06:00
吳孟芸／圖

暗櫃裡的情書

2021-12-25 02:02
倩華／圖

母親和我

2021-12-28 02:02
前衛生署預防醫學研究所所長吳昭新對於3C產品操作十分熟稔。（記者林伯東／攝影）

身兼40多個「版主」 91歲網紅醫師：是時代跟著我

2021-12-28 06:00

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神
上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔