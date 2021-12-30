彼得在門外似乎已經等了很久，見她出來，很認真地說：「阿拉克莎，我向你道歉！」

彼得用的詞不是sorry，是apologize，徐思佩的心好受了一點。彼得接著說：「我的女兒、我的外孫，他們是獨立的人，我無法控制他們的想法，也不能強迫他們做什麼。我非常遺憾他們錯誤的想法，給你造成的傷害。我們需要好好地活下去，證明他們的錯誤……」

打動徐思佩的就是那句：我們需要好好地活下去，證明他們的錯誤。可真要做到即刻當什麼事情沒發生過，還是有點勉為其難。早飯過後，徐思佩藉要買菜，獨自出了門。

紐約的春已經很深了，路上的車和人依舊很少。疫情 沒有按照人們的期望迅速好轉，反而滑向更壞的地步，紐約看來要邁向一個孤寂的夏天。花兒寂寞地開，寂寞地落。冷清的紐約呈現出一種別樣的蒼涼美。

徐思佩去了遠一點的華人超市 ，買了一堆中國食品。彼得在她的影響下，已經開始很喜歡中國菜了。只是她沒有料到，一道滷豬舌會撕掉她和彼得之間剛剛的平息……

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當彼得從冰箱裡端出那一大盒還在滷水中的豬舌，打開看得發愣的時候，他身後的徐思佩嚇得停止了呼吸。前一天晚飯，她一個不注意，放了幾片切好的滷豬舌，在彼得的盤子裡。彼得吃得津津有味，問她是什麼時，她才反應過來犯錯了。

彼得和大多數美國人一樣，不吃動物內臟的。當時情急中，徐思佩想著彼得已經吃下，也吐不出來，說實話一點意思也沒有，先含混過去，以後注意不給他吃就好。

她笑笑地答：「豬肉啊！」

彼得說：「這個味道很特別，而且很軟，適合我的牙齒！」

徐思佩心底說，可惜不會有下一次。她暗自得意自己的急中生智，也算是化險為夷。（五）