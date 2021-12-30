王幼嘉／圖

那個八萬多坪的土地上，聳立著貝多芬像，還有帕格尼尼、莫里哀。房主不愧是搞音樂的，這幾個雕像都很有特色，帕格尼尼的長髮搭小提琴、莫里哀捲髮配鵝毛筆。文森朝那半長髮的貝多芬行了注目禮。

文森轉頭又朝這畫看了幾眼，畫框一般，倒是夠大。他試著把畫框從牆上摘下來，羅尼過來幫手，灰塵飛揚，嗆得他直咳嗽。

文森搬動著，差點被腳下的什麼東西絆倒。

畫框移開，兩人盯著白得晃眼的牆壁愣住了。

「三十二年彈指一揮間啊，」羅尼感慨，「算起來他們1997年退休 從紐約來這裡，大半輩子就過去了。五年前姑父去世，如今姑姑也去了」。

文森於是說，自己也是從新澤西 來的，跟紐約很近。

羅尼道：「姑父喜歡音樂，單簧管吹得尤其好，四十七歲退休。姑姑倒是一直還在附近的中學當老師」。

「那他退休夠早。」文森道，心想自己往六十奔了，退休好像也還沒提到日程。同時又有幾分羨慕，四十幾歲就能退休，看來老美教師福利真心不錯。

「說起來他們那一代人經歷不尋常，」羅尼打開了話匣子，「姑姑年輕時可是個大美人，看看她這些照片，各個賽公主。當年交往的也都是紐約音樂家、畫家、詩人雲集的圈子」。

兩個人聊著天，又把房子裡的東西瀏覽整理了一番，家具物品乏善可陳。既然羅尼不介意。文森於是提了個價，全部家當、書畫一共兩千刀，一手交錢、一手交貨。

行，羅尼一口答應。兩人握手道別，各奔東西。

2

文森回到店裡，把拉回來的東西打理乾淨，放到店裡開賣。他把那個裝飾櫃用心擦拭一番，算是看得出一點原來的面貌，還是上好的一種紅木。櫃子擺在店裡一進門的地方，醒目搶眼，上面再放上那幾件非洲陶器、人像之類。開賣了，文森得意地瞧著自己的店面。還有新淘來的沙發床。這床打開來其實很新，但是沙發扶手有點兒舊，而且帶了油漬。這種家具最便捷的方法就是送人，於是他上臉書發一帖：自取沙發床一張，免費。

很快就有人來取這免費的沙發床，不久又有個顧客來問沙發床。

沙發床領走了。文森對他說，然後往身後一指，倒是有個檯球桌可以半價給他。

這檯球桌也是文森從一家免費拉來的。這家人也奇怪，到最後交房那天，還在處理東西。離婚的一對，妻子早已逃之夭夭，只剩下丈夫在處理。文森瞅著大房子也算是開眼界，樓上、樓下三層高，家具簇新時尚。整幢樓裡的擺設跟故事書一樣。

這當初也是衝著愛情去的吧！文森心裡感嘆。他用很便宜的價格，購買了一套餐廳桌椅、地毯，還有客廳沙發。那丈夫卻指著客廳間的檯球桌對他說：「這個也要處理掉，免費送你吧！」全新的檯球桌，綠色的平絨包著閃光的棕色桌邊，隱隱的還能聞到絨布散發出的嶄新味道。

文森卻被眼前的另一番景象吸引。廚房裡一夥人正在熱氣騰騰地做飯。這些人應該是房子的新主人，幾個墨西哥 女人在爐台前忙活。蒸氣繚繞，恍如天宮。另一面搬弄繁忙，房門大開，家什進出，行同撤退。這倒是少見的情形，一邊是舊主人忙著拍賣家居物品，一邊是新主人熱火朝天開鍋上灶。

他突然就無來由地想起德萊塞賽的那本《美國悲劇》，心裡湧現出一股海水的味道，交合著廚房裡的食物味道。

現在，新進來的顧客對著檯球桌看了看，沒什麼興趣。文森又指著那一溜仙人掌罐頭，意思是也可以買些吃的帶回去。

那人眼皮也不抬，倒是對旁邊的東西盯著眼睛不轉。突然他壓低聲音道：「這是哪來的？」

文森順著他的手勢看過去，原來是那幅畫，就是羅尼姑姑家臥室門後的那張畫。

怎麼了？文森問。

「這畫是真品！」那人老神在在道，「如果不出所料，是德庫寧的真跡，亞利桑那大學藝術館被盜的那幅！」（二）