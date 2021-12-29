這話本意料之中，但胡主任又補充了一句：「開刀後兩年不能懷孕。開刀要把子宮切開，如果懷孕子宮膨脹，會把刀口處撐裂。」

田原如遭當頭棒喝。結婚幾年，丈夫公派國外，聚少離多，好容易盼到他快回來，又說兩年不能懷孕！

你該早點生孩子啊。怪不得胡主任說這樣的話。女人年齡一大，什麼毛病都出來了，她在醫院見得多了吧！

田原心情沮喪，從診室回到二號病房的幾步路走得頭重腳輕。

進病房看見一個穿大紅羽絨服的女人坐在窗下床邊，田原叫出來：「薛梅！」

「我說你躲哪兒去了，終於輪到你住院了！」薛梅站起來，田原嘴角一牽，算是笑了笑。

住院以後，她發短信把通訊錄上的朋友騷擾了一遍，通知各位：本人住院了。沒想到薛梅是第一個來的。

每次見面除了八卦 同學的新聞，就是敘舊，這次也不例外，陳芝麻爛穀子嚼起來有滋有味的。

母親進來，看見薛梅挺高興，把帶來的蘋果拿出一個塞給薛梅，說她沒怎麼變，上一次見她是高考 那年。

前些年薛梅請了長假，懷孕了要生孩子、帶孩子，同時想趁機調回北方老家。後來調動沒辦成，孩子上了學，再要回單位，單位已經機構改革，定員定崗，沒有空餘的位置了。她稀裡糊塗成了編外人員，拿著基本工資 ，不用上班，被迫當了家庭主婦。

幸好薛梅的丈夫工資高，經濟上沒有太大壓力。但是，長期在家總有被社會甩出來的感覺，經過同學介紹，到一所職業學校當兼職英文老師。

薛梅說，教研室主任告訴她，下個學期不用去了，又要回家賦閒了。

「回家就回家，我跟你也差不多，一個禮拜去給學生上幾次課，其餘時候都在家待著。」田原安慰她，「只比你多一份餓不死、養不肥的工資，你又不缺那幾個錢。」（一三）