「完結了，天搖地動，這光照得我眼前一片雪白。之前，它是一片漆黑。光明或黑暗，到底是啥意思呢？」

「別怕、別怕……」

「一股強大的吸力把我往外吸，我好像要分裂了！柳老師、柳老師，你聽我說！」

「小喬……」

「跟你在一起，我特別開心。我想，我其實是喜歡你的，當年，太年輕……如果有緣，我們……」

「小喬？小喬！小喬啊，好的、好的，如果有緣，我們再續……天啊，你們都走了，都被刪掉了，留下我一個人，要做什麼，有什麼意思？老天太殘忍，沒有道理可講！不管你是純潔善良或是陰毒狡詐，不管你是年輕力壯還是像我這樣，不管你想名揚四海、榮華富貴，還是只想安靜地讀書寫字，不管你占盡便宜或總是吃虧，或是你有時占便宜、有時吃虧，有時行善助人、有時落井下石，一切都是隨機，碰到了就碰到了、成就了就成就了，失敗了也就失敗了。沒有道理，不講理啊！為什麼獨獨留下我？保令達、保令達，讓我走，不要對老頭子手軟！」

6

柳雲生走進這家新開的早餐店。油條燒餅、皮蛋瘦肉粥、蛋餅和豆漿……是台式早餐店，還有滬式的小餛飩、小籠湯包、蔥油拌麵和生煎包。每道菜寫在木牌上，在牆上一字排開。管收銀台的女人，戴著個眼鏡低頭看書。柳雲生不由得多打量兩眼，這世代，遇見看紙質書的人真不太多，何況是在早餐店的收銀台。

「要一份薺菜小餛飩！」

收銀員抬頭，一張蒼白疲倦的容長臉，眼神恍惚，好像還在書中世界遨遊。她皺著眉頭，在點餐機上撳了幾下，讓柳雲生用手機 掃付款碼，「嗶」一聲錢到帳，便把收據連同一個號碼牌交給他，又低頭看書了。柳雲生好奇探頭瞥一眼，豎排的。（二二）