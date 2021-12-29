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新聞即煽動罪？港府突襲《立場新聞》斬首式國安大捕抓

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

山那邊是海（四）

夏嫿

不過她也感嘆自己的莫名其妙，她又不是老頭的女朋友，難道期望老頭全家認可和接受。他們不過是雇傭關係，安安穩穩、順順利利度過困難時期就好。

有天彼得和他女兒視頻，正值晚飯時間，彼得的小外孫很感興趣紅紅綠綠的咕咾肉。老頭樂呵呵地介紹說是徐思佩做的，一旁的她就揚手給小傢伙打了個招呼，說了聲：「嗨。」

小傢伙十分好奇地盯著徐思佩問：「你是韓國人嗎？」

徐思佩停下來答道：「我是中國人。」

小傢伙突然回頭很大聲說：「媽媽，她是中國人，那她身上是不是有新冠病毒？」

氣氛在那一刻僵止，徐思佩的心思卻很活躍。她終於確定以前的感覺並非空穴來風，也終於找到了問題的源頭。

近來有好幾起排斥華人的暴力事件發生，母親提醒她要注意安全。徐思佩以為這些離自己很遙遠，卻一下子猝不及防地都捲到了眼前。

彼得的聲音比平時大了一點，但口氣很溫和：「不要傻了，寶貝。新冠病毒最初在中國的一個地方發現，不代表每個中國人身上都有病毒。阿拉克莎已經在美國很久了，如果她有病毒，那我也有病毒了。」彼得說完哈哈大笑，笑得空蕩蕩的。

彼得的女兒以一句：「我們也該吃晚飯了，大家晚上愉快！」結束了視頻。徐思佩彷彿被晾在半空中沒唱完的曲子。她一言不發，衝回了自己的房間。

徐思佩哭了很久，把這段時間所有的感受，都用眼淚表達出來了。她哭得天昏地暗的時候想：「明天我就搬出去，讓老頭去找一個他們覺得沒有病毒的來照顧。」

第二天一早，徐思佩是餓醒的。醒了之後，她即刻想起昨天的事情和她沒吃晚飯，今天要離開的決心。

她爬了起來，對自己說：「不管怎樣，我要吃飽了再走。」（四）

華人

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