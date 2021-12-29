王幼嘉／圖

1

銀山舊貨店看上去很普通，賣舊家具，也有書畫雜貨之類。進裡面逛一圈，感覺跟其他二手店別無兩樣，除了牆上鏡框裡特別鑲嵌的一張報紙。報紙陳年老舊泛出黃色，介紹著當年銀山店的歷史由來。就是多少年前，西遷去加州 的人潮經過此地，看到河裡除了一種叫白票子的小魚，還有銀子，河水嘩嘩，白銀萬兩。於是銀山大街、銀山小巷相應而出，這舊貨店也就理所當然地叫了「銀山」。雖然新墨西哥州 的風景跟銀色並不太沾邊，仙人掌、沙漠、褐色的岩土，紅河谷那樣的曠野西部更像是主調。

也許正因為這樣的色彩反差，吸引了很多藝術家，最有名的大概是喬治婭‧歐姬芙。她畫上那些紅土、花芯、牛頭骨都是在這裡創作的。有個故事說，當年歐姬芙去夏威夷，特別受邀畫一幅菠蘿圖。歐姬芙去了，也試了，但是沒畫。所以歐姬芙的畫裡是沒有菠蘿的，但是有菠蘿芽。無限生長的菠蘿葉裡包圍著一個小小的菠蘿芽。茂密的菠蘿葉會令人想起幽綠長頸的蘆薈類的仙人掌，無怪乎她一到新墨西哥州，就鍾情於此地。

仙人掌罐頭也算是因地制宜，條狀，吃起來肉道而黏勁兒。銀山店裡也有，店老闆文森喜歡在家具店裡放些小食品，中國特色的商業經。不買家具書畫的也可以選一聽罐頭滿意而去。

文森老闆，文質彬彬、眼鏡深深，站在櫃檯後打眼望過去，很像《情人》裡的梁家輝。文森國內學的是英文專業，趕上全民皆商，開雜貨鋪淘了第一桶金。來美國後，先在新澤西 開了一家小店，專賣旗袍、扇子，中國特色的小玩物，如今又隨著潮流，來新墨西哥開二手家具店。此地人煙稀少消費低，卻吸引了不少畫家和藝術家。

文森剛來時，對火辣辣的驕陽很不習慣，滿眼的紅棕色地貌和建築更是令他詫異。如今一晃五年過去了，他倒覺得這熱浪很適合中西部的風土人情，就連最不喜歡的棕色也看順眼了。

今天，文森要去一個老美家收購舊品，就是給房子裡的東西估價收買。電話上這個叫羅尼的人，一口德克薩斯口音，說他的姑姑剛去世，他是財產繼承人，從休士頓趕來，兩天內要處理完所有房產和後事。

這是一套普通平房，三房兩廳。房子不大，佔地面積卻不小。二十英畝，八萬多平方米的院子在這地廣人稀的小城，也算是大戶。

屋子沒什麼特別，裡面的擺設也跟普通美國人家差不多，除了房間裡飄浮著一絲微弱而清晰的福馬林味道。羅尼說，他姑姑患了老年癡呆，最後的日子都是躺在床上，靠流食和藥物維持。

「連床都沒起來過，窗戶裡看風景。」羅尼說。

文森就朝那窗戶望過去，腦子裡穿過飄逸的白窗簾，看到的卻是黝黑厚重的密封窗簾，讓他想起國內大學時，外語樓地下室洗照片的暗室。再想想新墨西哥州七月驕陽似火的高溫，這分明是捂雞仔的勁頭啊。文森忍不住玩笑道。

羅尼說：他們還真養雞，自給自足。我每次來看他們，都是姑姑現宰雞上桌。

文森好奇：姑侄親，無兒無女，中國管這叫五保戶。

羅尼笑道：也不是。他們有個女兒，可惜生病，長年住院。

他頓了下，繼續道：「大概我比較喜歡讀書，姑姑、姑父又都是老師。姑父教音樂，尤其喜歡講故事，還出過書。」羅尼說著，從旁邊櫃子裡翻出一些筆記本和照片，往文森眼前一堆，「還喜歡記錄，這些都是。」又朝屋子一揮手，「我也沒時間處理，你看著辦吧，給個價就行。」

文森見慣了這種架勢，尤其是剛過世的老美家裡。他在屋子裡逛了兩遍，沒發現什麼特別的東西，除了幾個非洲人像和陶瓷罐看上去不錯。再有就是臥室裡的一個儲藏櫃子像有點兒年頭，也許能賣個好價錢。只是這櫃子腿好像有毛病，又給臥室門擋住半邊。他想探個究竟，於是把房門關上。門後牆上的畫撲面而來。

文森朝這畫瞅了兩眼，看不出所以然，腦子裡卻突然流過剛才在院子裡看到的塑像。（一）