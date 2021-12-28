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為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

丹佛驚傳槍案釀4死3傷 槍手交火後遭擊斃

住院（一二）

張幸

醫院的工人推著手術車進來的時候，大家都安靜下來。這個病房除了陳青外，沒人經歷過這陣勢，都有點膽顫心驚，好似眼見一個活人奔赴刑場一樣。

于佳靜大義凜然地上了手術車，躺下：「我先去了，同志們就等著我凱旋歸來吧：」

她一離開，病房好像空了一大塊，安靜下來。田原剛蜷上床，胡主任就叫她去檢查。

繞過對面診室門口的屏風，裡面擺著一張檢查床，床尾兩端兩只腳蹬。看見兩只腳蹬，田原頭皮一麻，捏緊了手裡自帶的大浴巾。

「上床躺下，脫一條腿的褲子。」胡主任命令。

田原乖乖照做，把大浴巾蓋在肚子至膝蓋這一截──檢查哪裡就看哪裡，別的地方就不需要大白於天下了吧！

不料胡主任一把掀開浴巾：「蓋這個幹什麼！」

田原頓感屈辱，覺得自己像個四腳朝天的烏龜。

更不喜歡這個胡主任了。住院第二天下午，任部長特意來把她引見給胡主任，說胡主任以前是他的學生。胡主任正好從走廊經過，穿著白大褂，戴著白帽子、白口罩，只露出眼鏡片後一雙眼睛。手裡端著一個白色的搪瓷器皿，裡面是刀、剪、鉗器械和棉紗、酒精瓶之類的消毒用品。

胡主任不動聲色地聽完任部長的介紹，問了田原的年齡、婚育情況，硬邦邦說了一句：你該早點生孩子啊！

當時田原沒反應過來，事後想想才覺得有氣，難道這該是醫生對病人說的話嗎？

第三天查房，胡主任專門問了她有沒有開始輸血，算是盡了「熟人」之情。

胡主任的手指伸進田原體內，另一手按壓肚子。檢查完畢，摘掉橡膠手套：「是肌瘤，要開刀。」（一二）

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