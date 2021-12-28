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來去曼陀羅（二一）

章緣

「我不難過。當黑夏莫名其妙消失時，我覺得這個創造者太恣意妄為，完全不顧及我們的感受。我每天在鈺書房的一角坐著，看書、寫一些感悟，可惜那個本子也沒有了，沒辦法跟你們分享。讀了那麼多心理學和宗教靈修的書，我領悟人應該像天上的雲般活著，隨便風吹到哪兒就哪兒，不執著、不留戀。我又覺得人生不過是坐上一列火車，不管誰跟你同車廂，誰先上後下，要做的就是觀照，觀看車上的人和車外的風景，體察內心的感受。等自己的站一到，也就下車了……這樣我才慢慢把黑夏放下了，慢慢把這世界看淡了。」

「天上的雲？這麼輕鬆……啊！好強的光！」

「小喬！」

「柳老師！」

「兩位鎮定點吧，會發生的就會發生，保令達又在工作了，誰也不知道Ta想做什麼。」

「天啊，我們要消失了嗎？」

「兩位，再見了，我……下車……」

……

「呼！沒事了，好像沒事了。柳老師，你還好吧？」

「我還好，只是頭有點暈。」

「鈺、鈺？你在嗎？」

「看來，她也走了。」

「我們是不是快消失了？如果消失了，是從此不存在，還是換個模樣存在？是不是像我去了美國後，活成另一個人，說不一樣的話、做不一樣的事？去了美國後，我竟然從來沒跳過舞，從來沒有，我以前多麼歡喜跳舞！我的蓬蓬裙多麼漂亮！我後悔了，柳老師，我太傻了，雷蒙在的時候，應該讓他帶我跳一支舞。什麼都不必說，也不必問。」

「唉，這個我外行，看不到、摸不著，也能一起跳舞嗎？」（二一）

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