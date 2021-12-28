我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

丹佛驚傳槍案釀4死3傷 槍手交火後遭擊斃

堆填區的種子（全文完）

楊明

懷孕八個月時，黎櫻感到激烈的陣痛，孩子未足月，便急著離開不想留下他的母親。不知道是不是因為孩子只有兩千多公克，生產過程並不如想像中困難。

孩子一生下，就依照溫楚大嫂的交代被抱走了。黎櫻覺得沒見到孩子也好，以後沒有回憶的憑據，更像是生了一場病，如今病好了。她忘了孕吐和陣痛，或許因為胎兒不太大，肚子上也幸運的沒留下妊娠紋，不曾親自哺乳，她的雙乳依舊鮮潤堅挺。重新回到校園，長髮披肩、氣質秀雅，她的人生翻開新的一頁。

春天，黎櫻窗台的矢車菊燦燦綻放，紫的、粉的，她邊喝咖啡，邊咬著抹了無鹽奶油的吐司，舊金山的寓所採光良好，總讓她醒來後覺得清朗愉悅。即使工作忙碌，也有休閒的餘裕，這是她嚮往的亮麗生活，優渥的工作、專業的形象。

她的手上戴著一枚真正的紅寶石戒指，透明澄澈、鮮艷嫣紅的光澤。她打開電腦，開始安排這一日的行程，手上的紅寶石熠熠生輝，小時候的玻璃戒指、古舊辦公樓裡的紅茶距離她都已很遠。

周末她會和Sam一起去酒莊，品嘗色澤如寶石、有著森林氣息的紅酒。她懂得什麼該放下，什麼該遺忘，什麼該爭取。其實這是生物生存的本能，猶如被捕獸夾緊緊扣住的獸採取斷尾求生，是人類把一切變複雜了。她得到更好的人生，她的孩子也是，若是更早的時候她媽媽能明白這道理就好了。

堆填區的工人發現了伸展綠葉的小樹苗，有人嘖嘖稱奇、有人不屑一顧。有人說：「任它怎麼長，最終還是會壓平。」另一個人彎身探看：「換一個地方，也許就不一樣了。」（全文完）

咖啡 舊金山

上一則

落實永續經濟 過剩農產變身保健品 澄交開創藍海市場

下一則

雪橇冒險

延伸閱讀

白朗峰山友8年前撿到珠寶 近日獲准分一半 抱走16.9萬

白朗峰山友8年前撿到珠寶 近日獲准分一半 抱走16.9萬
劉嘉玲56歲生日大秀深V 梁朝偉罕露面

劉嘉玲56歲生日大秀深V 梁朝偉罕露面
打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

恒大危機壟罩 中國地產業龍頭要求員工「節衣縮食」

恒大危機壟罩 中國地產業龍頭要求員工「節衣縮食」

熱門新聞

品睿綠能總經理許理彥（右起）、越南精密投資長謝朝煌、越南精密董事長兼品睿綠能董事長李育奇、越華全球貿易開發董事長黃國維。(記者何秀玲／攝影)

越南機車之父創立新品牌 電動重機騎進歐洲

2021-12-23 06:00

不打不成器？

2021-12-26 02:02

接受命運

2021-12-22 02:01
吳孟芸／圖

暗櫃裡的情書

2021-12-25 02:02
陳玉慧在書中，也重新梳理了自己對感情的想法。(攝影／沈昱嘉)

就要走艱難的路 在寫作中得救贖的陳玉慧

2021-12-25 06:00
倩華／圖

台北小姐

2021-12-20 02:02

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她
秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見
國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官

國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官