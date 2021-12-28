堆填區的種子（全文完）

懷孕八個月時，黎櫻感到激烈的陣痛，孩子未足月，便急著離開不想留下他的母親。不知道是不是因為孩子只有兩千多公克，生產過程並不如想像中困難。

孩子一生下，就依照溫楚大嫂的交代被抱走了。黎櫻覺得沒見到孩子也好，以後沒有回憶的憑據，更像是生了一場病，如今病好了。她忘了孕吐和陣痛，或許因為胎兒不太大，肚子上也幸運的沒留下妊娠紋，不曾親自哺乳，她的雙乳依舊鮮潤堅挺。重新回到校園，長髮披肩、氣質秀雅，她的人生翻開新的一頁。

春天，黎櫻窗台的矢車菊燦燦綻放，紫的、粉的，她邊喝咖啡 ，邊咬著抹了無鹽奶油的吐司，舊金山 的寓所採光良好，總讓她醒來後覺得清朗愉悅。即使工作忙碌，也有休閒的餘裕，這是她嚮往的亮麗生活，優渥的工作、專業的形象。

她的手上戴著一枚真正的紅寶石戒指，透明澄澈、鮮艷嫣紅的光澤。她打開電腦，開始安排這一日的行程，手上的紅寶石熠熠生輝，小時候的玻璃戒指、古舊辦公樓裡的紅茶距離她都已很遠。

周末她會和Sam一起去酒莊，品嘗色澤如寶石、有著森林氣息的紅酒。她懂得什麼該放下，什麼該遺忘，什麼該爭取。其實這是生物生存的本能，猶如被捕獸夾緊緊扣住的獸採取斷尾求生，是人類把一切變複雜了。她得到更好的人生，她的孩子也是，若是更早的時候她媽媽能明白這道理就好了。

堆填區的工人發現了伸展綠葉的小樹苗，有人嘖嘖稱奇、有人不屑一顧。有人說：「任它怎麼長，最終還是會壓平。」另一個人彎身探看：「換一個地方，也許就不一樣了。」（全文完）