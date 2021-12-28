吳孟芸／圖

以前老闆娘總是得意洋洋地炫耀，她開的是酒樓，跟很多中國人的餐館不一樣，從規模到氣勢都完全不同。他們的只能叫茶餐廳，生意絕大多是口味不倫不類的外賣，顧客來了，坐的地方都沒有。他們是有包間的，有預定，菜式也正宗。老闆娘沒有想到，她的酒樓有樹大招風的日子，居家令影響最大的就是她這種規模的餐飲業。堂食取消，外賣飛走了九成訂單。

國內傳疫情 時，中餐館生意就已經大受影響。老闆娘的臉一天一個樣，悲憤絕望還有無奈。然後開始遣散員工，徐思佩是第一批。不可以堂食，她這樣的服務員一無是處。老闆娘讓她離開時，沒有任何遣散費，倒把這種情緒轉手扔給了她。

徐思佩接得很無可奈何，這種情緒導致了她後面一系列事情的反應。首當其衝的就是沒有即刻訂機票回國。父母當時如熱鍋上的螞蟻，逢人就問，徐思佩在美國去留哪樣合適。他們擔心她的安危，更擔心她的洋文憑雞飛蛋打，那樣全家的七彩夢就破滅了。同時他們又很樂觀地認為，國內花了兩個月的時間，疫情就得到控制，那美國應該更快，畢竟是發達國家。

左思右想，最後父母讓徐思佩按兵不動，熬過幾周，一切就會雨過天青。徐思佩感覺自己是正在深淵裡下墜的兔子，不知何時見底。紐約市內不分白天黑夜響徹天空的急救車呼叫聲，讓她想忽略一下眼前的狀況都不可能。

除了對新冠病毒的恐懼，徐思佩變得一無所有。萬里之外的父母和家園她不知怎樣可以回去，一無是處的她回去之後，也只會給父母徒添煩惱。她要留下來，彼得的這份工作是她不至於繼續往深淵滑的枝條，她要竭盡全力牢牢抓住。

徐思佩覺得自己過於主動地去幹活，也是基於這種心理。彼得也因此蔑視她，一直堅持叫她Alex。雖然熟悉後，彼得解釋是因為Ann好像隨意取的，她應該叫Alex。徐思佩聽到，不由自主的感動，名如其人這樣的浪漫有趣的事情，曾經發生在她身上？

感動沒有持續太久，她無意中知道美國最大的智能家居公司，智能管家統一的名字就是Alex，她矇了好一陣，真像上演現場滑稽直播劇。後來一件又一件讓她更發矇的事情發生，徐思佩深切體會，名字的事情其實是無關重要的開頭……

3

徐思佩和彼得初初相安無事。那個屋簷下，她深知自己的身分，從某種角度而言，彼得這裡是港灣。老頭有些方面不近人情，有些方面又特別體諒。為了徐思佩上網課，老頭專門更新加速了網路服務，上課時間他絕對不打擾，也不製造噪聲。

徐思佩知恩圖報，尋覓了如何照顧腸癌病人的飲食資料，很努力地去做。餐館打工的耳薰目染，她的廚藝已經非常了得。每次吃完飯，彼得由衷的言語誇讚她，雖然臉部依然看不出什麼表情。

徐思佩很滿足，特別的時段，還可以找到這樣安全的窩，實屬萬幸。父母聽說了，對伺候人有點難於接受，總的來說還是安了點心。母親問：「老頭，多老啊？不會對你動手動腳吧？要伺候他洗澡拉撒嗎？」

徐思佩笑：「七十多了，坐著輪椅呢！還動手動腳？他對我防範著呢，每天吃飯就差穿西裝、繫領帶了。」

母親稍稍放了心思：「老頭沒兒子、女兒的嗎？怎麼就一個人？」

徐思佩趕緊彙報清楚，之前怕父母擔心，沒說詳細情況。彼得早年離婚了，有兒有女，兒子就在旁邊的新澤西州 ，女兒在西邊的加州。

母親放下的心陡又提了起來：「那老頭為什麼不去兒女那裡？他兒子、女兒也放心，這樣還浪費錢？」

徐思佩打斷母親：「人家美國人和我們不一樣，他們很少和子女一起住的。如果不是這疫情，老頭就住養老院 去了。現在養老院是重災區，老頭沒辦法……」

徐思佩還沒說完，母親就急了：「美國人怎麼這麼不近人情？我說佩佩呀，你在美國先進的東西學學，這些亂七八糟的就不要學了。你到時留在美國也好，回來也好，你都不能不管我們。我們老了，也沒有指望，你一定要記得，我們家是什麼樣的情況……」

徐思佩有些懊惱。不知什麼時候開始，她和父母之間的關係變成了放風箏似的。一有風吹草動，母親就開始收線，想扯得近一點，拽牢。母親似乎沒有想過，老是扯來扯去，線會斷的。

徐思佩現在的心就有些疏離，她真的覺得美國人父母和子女這樣挺好。這些日子，她發現老頭跟子女聯繫也比較緊密，但互不影響干擾各自的生活。老頭的子女對老頭獨立生活沒有愧疚感，老頭也沒有委屈和抱怨。

老頭把徐思佩在視頻上介紹給他的家人。美國人對陌生人的友好都非常誇張，有點牽連，更是奔放得不得了。隔著屏幕，徐思佩都感受到了他們的熱情，但不知為什麼，她感覺到了熱情裡的虛假。那些笑容和話語作戲一般，是給彼得面子的應付，只要轉過頭，一切便會蕩然無存。（三）