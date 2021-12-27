我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

住院（一一）

張幸

走廊裡一陣嘈雜，從門縫能看見護士白色的身影跑來跑去，聽見護士長的聲音：「血漿！血漿快拿過來……」又有幾個影子在門外閃過。氣氛驟然緊張，房裡的人面面相覷，誰都不到門口去看。

于佳靜上廁所回來：「了不得，送進兩個宮外孕大出血的急診。」

「我以為你掉進廁所裡，護士都來搶救你呢！」千千爸找到機會「報仇」。

「我這麼胖，怎麼掉得進去！要掉也是你小瘦子掉進去。」于佳靜灌下最後一杯瀉藥，「不管了，睡覺！睏死了，再拉就明天早上拉。」

十分鐘後，于佳靜起來上了第三次廁所，回來宣布：「又來一個大出血的急診。三個宮外孕，我的媽呀，今天是什麼黑道凶日？」

「大出血怎麼辦？輸血就行了？」陳青躺在床上問。

「開刀啊，弄不好要死人的。鄭主任都來了，來不及送到樓上手術室，就在對面診室動手術。」于佳靜掀開被子上床。

田原說：「你真眼觀六路、耳聽八方，上一趟廁所都能打聽這麼多消息。」

「當醫生也真不容易，晚上有急診，覺都不能睡。」十床阿姨感嘆。

第六天，一月十日星期一

早上去洗漱時，田原看見走廊上加了三張矮矮的行軍床，是昨晚進來的三個急診病人。緊挨二號病房門口的床上，年輕女孩臉色煞白，如槁木死灰。床頭兩只棉皮靴歪歪扭扭倒在地上，一個男孩垂頭坐在床尾。

「年齡很小，不像結了婚的。」田原說。

「現在的孩子們膽子真大，瞎搞哎，作孽喲。」十床阿姨嘖嘖搖頭。

豎條紋病號服是昨天就送來的，于佳靜換上衣服，坐在床頭整勢以待。（一一）

上一則

華人服裝業者 疫期拚出新商機 登上全球38名傑出女性紀念郵票

下一則

歡樂的節日

延伸閱讀

疫情下…「臨時護士」搶手 薪資高3倍 時薪近百元

疫情下…「臨時護士」搶手 薪資高3倍 時薪近百元
疫情遲遲不退 「旅行護士」薪資約漲3倍

疫情遲遲不退 「旅行護士」薪資約漲3倍
嫌犯曾被捕38次 日裔護士遇襲後發聲

嫌犯曾被捕38次 日裔護士遇襲後發聲
抗疫人手不足 馬州高校增收醫學生

抗疫人手不足 馬州高校增收醫學生

熱門新聞

品睿綠能總經理許理彥（右起）、越南精密投資長謝朝煌、越南精密董事長兼品睿綠能董事長李育奇、越華全球貿易開發董事長黃國維。(記者何秀玲／攝影)

越南機車之父創立新品牌 電動重機騎進歐洲

2021-12-23 06:00
黛安／圖

我成了陪審團的一員（下）

2021-12-19 02:02

接下來的人生

2021-12-19 02:05
倩華／圖

台北小姐

2021-12-20 02:02
黛安／圖

我成了陪審團的一員（上）

2021-12-18 02:04

接受命運

2021-12-22 02:01

超人氣

更多 >
疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家
研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月
嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上
疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫
華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票