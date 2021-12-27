走廊裡一陣嘈雜，從門縫能看見護士白色的身影跑來跑去，聽見護士長的聲音：「血漿！血漿快拿過來……」又有幾個影子在門外閃過。氣氛驟然緊張，房裡的人面面相覷，誰都不到門口去看。

于佳靜上廁所回來：「了不得，送進兩個宮外孕大出血的急診。」

「我以為你掉進廁所裡，護士都來搶救你呢！」千千爸找到機會「報仇」。

「我這麼胖，怎麼掉得進去！要掉也是你小瘦子掉進去。」于佳靜灌下最後一杯瀉藥，「不管了，睡覺！睏死了，再拉就明天早上拉。」

十分鐘後，于佳靜起來上了第三次廁所，回來宣布：「又來一個大出血的急診。三個宮外孕，我的媽呀，今天是什麼黑道凶日？」

「大出血怎麼辦？輸血就行了？」陳青躺在床上問。

「開刀啊，弄不好要死人的。鄭主任都來了，來不及送到樓上手術室，就在對面診室動手術。」于佳靜掀開被子上床。

田原說：「你真眼觀六路、耳聽八方，上一趟廁所都能打聽這麼多消息。」

「當醫生也真不容易，晚上有急診，覺都不能睡。」十床阿姨感嘆。

第六天，一月十日星期一

早上去洗漱時，田原看見走廊上加了三張矮矮的行軍床，是昨晚進來的三個急診病人。緊挨二號病房門口的床上，年輕女孩臉色煞白，如槁木死灰。床頭兩只棉皮靴歪歪扭扭倒在地上，一個男孩垂頭坐在床尾。

「年齡很小，不像結了婚的。」田原說。

「現在的孩子們膽子真大，瞎搞哎，作孽喲。」十床阿姨嘖嘖搖頭。

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豎條紋病號服是昨天就送來的，于佳靜換上衣服，坐在床頭整勢以待。（一一）