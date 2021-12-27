我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

來去曼陀羅（二○）

章緣

「沒有人願意跟我談，也許因為我是個外人，從外面來的，不明白箇中禁忌和敏感之處，跟我說了有什麼用，我能為黑夏申冤嗎？到現在，他的父母也都走了，再沒有人會在意一個年輕人為什麼客死他鄉。黑夏的死，只能是我個人的悲劇……」

「我曉得了，曼陀羅！」

「曼陀羅？」

「我們就在曼陀羅裡，不是嗎？這是一個道場，眾生聚集的修行之地，每個人有他的功課，每個人也都是彼此的功課。」

「柳老師這個想法挺有意思。哦，忘了說，我曾經是柳台生的私人助理。他投資上海房地產有成，後來投資平面藝術和畫廊，介紹台灣、香港的畫家和作品來大陸展出。當年，我來上海幫他拓展業務，後來，我就開了這家書店。我們是老朋友了。」

「台生？好久沒有他消息，沒想到他在上海還有生意？」

「上海、成都和廣州，這三個地方都有。但是這幾年景況不如以前了，他現在是半退休狀態，沒有人可以接手，只能轉手或結束。這是很多台商的煩惱，台灣那邊的子女沒有人有興趣接班。」

「哦。」

「我聽他說過，當年他把古北的公寓給了二哥、老房子歸您，費了不少力氣，但是吃力不討好，因為台灣和這邊的親人都不開心。這麼多年，他想過問候你們，但生意也忙，就……」

「我曉得、我曉得。你幫我帶個話給他吧，說我這個大哥很想再見見他。」

「柳老師，我的故事都被刪掉了，台生自然也不存在了，請您見諒。」

「這樣啊……唉，你的故事被刪掉，你一點都不難過嗎？」（二○）

投資 退休 香港

上一則

華人服裝業者 疫期拚出新商機 登上全球38名傑出女性紀念郵票

下一則

歡樂的節日

延伸閱讀

來去曼陀羅（二）

來去曼陀羅（二）
中國新增60例本土確診 上海、南京籲民眾勿前往外地

中國新增60例本土確診 上海、南京籲民眾勿前往外地
中國疫情升溫 孫春蘭：須守住國門

中國疫情升溫 孫春蘭：須守住國門
富商建紅樓圈養20性奴逼陪睡 微博文章刪光惹眾怒

富商建紅樓圈養20性奴逼陪睡 微博文章刪光惹眾怒

熱門新聞

品睿綠能總經理許理彥（右起）、越南精密投資長謝朝煌、越南精密董事長兼品睿綠能董事長李育奇、越華全球貿易開發董事長黃國維。(記者何秀玲／攝影)

越南機車之父創立新品牌 電動重機騎進歐洲

2021-12-23 06:00
黛安／圖

我成了陪審團的一員（下）

2021-12-19 02:02

接下來的人生

2021-12-19 02:05
倩華／圖

台北小姐

2021-12-20 02:02
黛安／圖

我成了陪審團的一員（上）

2021-12-18 02:04

接受命運

2021-12-22 02:01

超人氣

更多 >
疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家
研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月
嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上
疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫
華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票