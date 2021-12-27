「沒有人願意跟我談，也許因為我是個外人，從外面來的，不明白箇中禁忌和敏感之處，跟我說了有什麼用，我能為黑夏申冤嗎？到現在，他的父母也都走了，再沒有人會在意一個年輕人為什麼客死他鄉。黑夏的死，只能是我個人的悲劇……」

「我曉得了，曼陀羅！」

「曼陀羅？」

「我們就在曼陀羅裡，不是嗎？這是一個道場，眾生聚集的修行之地，每個人有他的功課，每個人也都是彼此的功課。」

「柳老師這個想法挺有意思。哦，忘了說，我曾經是柳台生的私人助理。他投資 上海房地產有成，後來投資平面藝術和畫廊，介紹台灣、香港 的畫家和作品來大陸展出。當年，我來上海幫他拓展業務，後來，我就開了這家書店。我們是老朋友了。」

「台生？好久沒有他消息，沒想到他在上海還有生意？」

「上海、成都和廣州，這三個地方都有。但是這幾年景況不如以前了，他現在是半退休 狀態，沒有人可以接手，只能轉手或結束。這是很多台商的煩惱，台灣那邊的子女沒有人有興趣接班。」

「哦。」

「我聽他說過，當年他把古北的公寓給了二哥、老房子歸您，費了不少力氣，但是吃力不討好，因為台灣和這邊的親人都不開心。這麼多年，他想過問候你們，但生意也忙，就……」

「我曉得、我曉得。你幫我帶個話給他吧，說我這個大哥很想再見見他。」

「柳老師，我的故事都被刪掉了，台生自然也不存在了，請您見諒。」

「這樣啊……唉，你的故事被刪掉，你一點都不難過嗎？」（二○）