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東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

堆填區的種子（八）

楊明

如果黎櫻的媽媽當初能像她一樣，為自己的孩子找一對富有的父母收養，那麼今天她的處境將完全不一樣，黎櫻很快原諒了自己。黎櫻以前沒得選，現在選擇來到了她面前，不但她有得選了，她的孩子未來也將有得選。

她看見玻璃櫃裡一張全家合照，看來溫楚的大哥膝下猶虛，溫楚的二哥卻已經有兩個兒子。這顯然是大嫂的隱患，黎櫻肚子裡的孩子正好解決她的困境，且又是溫家的血脈。

黃皮果的種子起初黎櫻不捨得扔，但也無處可種，就這樣在抽屜裡放了半年。網路上看，有人密密栽成小盆栽，黎櫻也動念種一盆置於案頭，於是將種子洗淨收起。一日去旺角經過花市，想選栽植的器皿，逛了一圈，花店外薄荷、茉莉、羅勒整齊排列，但是黃皮果是會長成大樹的，小苗時陶盆培栽，接下來又該如何？

她放棄了種黃皮果，買回一盆薄荷，將留存的種子全部丟棄。丟入垃圾桶時心裡還有不捨，但她要自己忘記。

垃圾送入堆填區，溫暖濕潤，種子發了芽，芽奮力往上頂，根費勁往下伸，竟在堆填區長起好些樹。一開始只有十幾公分，矮小的枝上嫩綠的葉，並不特別惹人注意。但是陽光和煦搭配著垃圾中意想不到的養分，樹苗長成了一人高的小樹，還在奮力竄，企盼著開花結果。

溫楚的大嫂將黎櫻送到加拿大待產，她再也沒見到溫楚。當黎櫻第一次感受到孩子在肚子裡伸展手腳時，她輕輕撫摸肚子，思考著母親未曾遺棄她，卻也未曾照顧她的需要比較糟？還是她考慮過孩子及自己的未來後，遺棄孩子比較糟？（八）

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