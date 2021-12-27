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東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

山那邊是海（二）

夏嫿
吳孟芸／圖
吳孟芸／圖

徐思佩沒搞明白，為何自己會這樣表現。她躊躇著，彼得要另請高明的話，今天就算幫老人做義工了。這種特殊時期，大家要做的不就是相互幫助取暖嗎？

「阿拉克莎，那間臥室是你的，你可以帶你的東西過來，但不可以是家具。我不希望整套公寓裡的家具有任何變。，今天請幫我做好晚飯後離開。」一陣難堪的沉默後，彼得終於開口說道。

徐思佩有些發暈，彼得是老年癡呆患者嗎？介紹人只是說他動完腸癌手術不久，行動有些不便。她剛自我介紹，已經說得很清楚，她的英文名字叫Ann，這是她來美國後為了方便才取的。徐思佩嘗試著解釋了一下，彼得卻什麼都沒有再說，回到他自己的臥室去了，到她離開都沒有再出現。

徐思佩獨自懊惱很久，很明顯彼得是很難相處的人。如果是平時，她肯定掉頭就走。在紐約，這樣的工作雖然不算遍地都是，但的確沒必要委屈求全。要不是突如其來的新冠疫情、要不是紐約頒布的居家令、要不是學校變網課、要不是大家都鳥散一般亂了套、要不是她打工的餐館也瞬間要關門歇業、要不是……

2

徐思佩記憶很清晰，關於去年為什麼沒有即刻回國。原來的打算是今年大學畢業後暑假，回去開開心心的狂歡，然後再回到美國找工作。以她家的財力，父母是捨不得花錢買機票，萬里迢迢來參加她的畢業典禮。可以支持到她大學畢業，他們盡了洪荒之力。

徐思佩愧疚自己資質平庸，離父母的期望太遠。母親到現在，都還會列舉她三歲以前種種不同凡響的言論和舉動，她偶爾聽到，恨不得鑽地縫。她很奇怪，都奔知天命年齡的母親，這麼淺顯的事實居然看不清楚？那些童言稚語說明不了任何。不過有天她想明白，母親之所以津津樂道那些事情，是母親心底一直沒有放棄那麼幻想：她是個天資聰穎的孩子，她可以翻轉家庭的命運。

徐思佩感覺是父母把她逼上了讀書的梁山。初來美國，她都不知道該幹什麼。說是學好語言，再申請學校。有好些和她境況相似的孩子，大家窩在宿舍裡，沒白天黑夜地玩遊戲。直到有一天，母親跟她說，家裡已經沒有辦法再供她了，如果她可以一年之後畢業，他們就先把房子賣掉。

徐思佩曾經以為，她的留學和兒時的高價玩具沒有什麼不同，都是超出父母可以接受範圍的奢侈品。那些玩具並沒有因為價高而得到她的特別珍惜，買回來玩一下，和別的玩具一樣束之高閣了。之後偶爾再見到蒙塵的它們，父母會嘮叨幾句徐思佩的奢侈和浪費。

可收到母親這通知的那一刻，徐思佩才意識到，留學和那些玩具有本質的不同。留學是父母喜歡想要，買來硬塞給她的，她連最初的新鮮感都沒有。以前的玩具，只是付錢的一方有些接受得勉為其難，除了幾聲嘆息的副作用，結局還算皆大歡喜。而留學的嚴重性在於分分鐘讓他們傾家蕩產，回報卻是一無所獲。

人不會瞬間長大，但的確會瞬間醒悟。出國沒有讓徐思佩脫胎換骨，一躍成為人上人，卻讓她成熟，心思縝密了很多。她苦思冥想出事情的前因後果和影響，跟父母坦承了自己的決定，她會努力讀書，也會努力去賺費用。父母不要賣房子，也請父母放棄一些不合實際的夢想。

徐思佩不曉得父母聽了她的話之後的失望和掙扎，距離很多時候製造問題，可有的時候，也不失為解決問題的有效方法。她的確開始認真學習，並去了中餐館打工。讀書有些吃力，打工也是，但回頭看去，居然平靜得如秋夜美好的月光。她以為中餐館打工的日子，會在她大學畢業後體面地退出，她破繭而出嶄新的生命。

一切戛然而止，猝不及防地被按下無期限的暫停鍵。應該是每一個生活在美國的人始料未及的。反反覆覆的疫情，讓徐思佩很懷念那些打工、讀書兩頭忙的日子，至少淡定如常，清晰可見未來。不像疫情，沒了止境一般。

徐思佩打工的中餐館彷彿一個小社會。用「鐵打的營盤流水的兵」形容，再合適不過。老闆娘有些苛刻，員工也不是那麼友好，對於她這個所謂的讀書人，還有說不出的一種排擠。

同在異國，人很容易抱團，可團與團之間也涇渭分明。徐思佩就是孤立的小團體，她和餐館裡大多數人不同，既不是偷渡來的，也不是親屬移民。她的身分也介於兩者之間，沒有已拿到綠卡的那麼理直氣壯，也不像無合法居留簽證的那麼膽顫心驚。

她的未來很確定，餐館只是權宜之計。無論將來回國還是留在美國，她的前景都是光明燦爛的。可在非法打工這個點上，徐思佩又和很多同事是一個戰壕的戰友。這讓同事對她的格格不入，多了幾分鄙夷和不屑。

徐思佩看得透亮，但她沒有精力和能力去選擇，餐館離住處近，活也沒有特別技術和語言要求，而且老闆娘知道她的身分，願意承擔風險。真金白銀的美鈔拿到手，其餘都是可以忽略的。（二）

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