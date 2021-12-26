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疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

住院（一○）

張幸

陳青倒在床上，捂住臉笑著哀告：「求你了，洗洗睡吧──你喝那麼多瀉藥，還不去上廁所？」

「好像是有動靜，我去試試看。」于佳靜趿拉著拖鞋，出門直奔廁所。

于佳靜回來剛上床，大個子實習醫生推門進來，領導視察一樣頷首微笑，踱步到十床阿姨床尾：「阿姨，我們明天就不來這裡了。」

「怎麼，你們實習結束了？」阿姨坐起來。

「我們每個科都要實習，下個禮拜轉到產科去。」

「啊喲，你走了，沒人給我們當臥底了。」于佳靜惋惜地說。

「產科就在大廳那一頭，有空來玩，歡迎來玩。」大個子笑嘻嘻對每張床點頭哈腰一遍。

「大個子，你現在會看病了嗎？腸肝肚肺你會摸了嗎？」田原本想跟他開玩笑，忽然想到，住院到現在，沒有一個醫生來給自己檢查過。現在病歷上只有門診醫生的診斷和B超報告，萬一自己並沒長那個什麼東西呢？

「要不你幫我摸摸我的肌瘤在哪裡？」田原平躺下來。

大個子恭敬不如從命地上來，兩手的四根指頭併攏，在田原下腹部按壓了幾處，煞有介事地說：「嗯，好像挺大的。」

「我的呢？我的你也看看。」于佳靜也讓大個子摸了摸肚子。

大個子完成任務，走到門口，領導登機一樣，最後轉過身跟大家揮手：「再見了，再見。」倒退著出去。

「叫他摸肚子，一點用都沒有，他就是個學生。」大個子一出去，千千爸滿臉不屑。

「按到哪邊疼，我就知道是在哪邊，你沒長過囊腫的人懂什麼啊！」于佳靜搶白他一句，又竄下床去廁所，「不行，又來了。」（一○）

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