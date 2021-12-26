「我總是在想，他為什麼會消失？他到上海後，一直給我寫信的。他不能回去，約好了我飛過來。我有預感，他會跟我求婚。誰知道……」

「發生了什麼事？」

「我到上海的那天，他失蹤了。兩天後，他們在工地的大坑裡找到他。坑裡積滿了水，我的黑夏泡在水裡……我堅信他是被人謀害的，但是上上下下所有人都說那是一起意外。」

「鈺，我可以這樣喊你嗎？那個年代，這樣的事情是無法追查的。許多真相隨著受害者埋進了地底下，過了這麼多年，犯罪的人也不在了。年輕的一代，誰也沒有興趣去了解過去，或是，他們以為這些事都過去了，何必死抓著不放。Move on，現在是新世紀。」

「心理醫師也告訴我，我應該要move on，但是過去的三十年，我被它的陰影圍繞。黑夏渾身滴著水看著我，他的眼神很悲傷，漏斗形的白色曼陀羅，從他的腦部、胸腔、腹部和大腿倒掛出來，那是一朵朵仙界或冥界的靈花……」

「啊，曼陀羅我曉得的，是在，對了，是在廈門。我去那裡參加一個筆會，在哪個景點遠遠看到，花嘛長得像喇叭花，密密倒掛在樹上。人家告訴我曼陀羅有毒，是製造蒙汗藥的原料。」

「真花我沒見過，但是我們醫院的一個印度 醫生，他的辦公室裡掛著一幅曼陀羅的掛毯。他說了什麼，嗯，曼陀羅是修道人的道場，是一切因緣際會的所在，大概是這個意思。」

「他說的沒錯，我在靈修的書裡和畫冊上，看到過許多曼陀羅的圖案，它也是密宗修行的一種法門。」

「那麼，你後來有找到關於黑夏之死的線索嗎？」（一九）