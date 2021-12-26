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疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

山那邊是海（一）

夏嫿
吳孟芸／圖
吳孟芸／圖

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紐約附近三個半小時農場大棚種植，招夫妻工或者男女均可，有經驗優先。$4500/5000，每個月休息兩天，包吃住、待遇優、條件好，需要吃苦耐勞。電話：20274xxxx MARY。

這是微信群裡一條普通招工信息，徐思佩收藏了，反反覆覆看了很多次，電話號碼都爛熟於心。可是她卻一直沒有撥打，她猶疑的理由，如果打電話，彼得會聽到的，那樣老頭可能會傷心。

其實徐思佩很清楚，這種廣告是華人發的，她連基本的Hello都不用說，就可以用中文直奔主題。美國土生土長的白人彼得一個字都聽不懂，她根本無須擔心。至於老頭對這件事的反應，應該會平靜如昔地看著她，一句「祝你好運」，然後扭轉輪椅，漠無表情地離開。

徐思佩也設想了這之後，她收拾好行李，兩只箱子，裡面的東西沒有增減。彼得應該不會送她，就像她來時沒有歡迎一樣。來去之間跨過了一年的光陰，有的東西絲毫沒有改變，一切還是從前。可徐思佩心中居然生出幾分不捨，這讓一切又不復從前。最明顯的是多多，那隻憑空跑出來的貓，牠將何去何從？帶去工作肯定不行，留下來……

「阿拉克莎，我可以吃早飯了嗎？」彼得蒼老渾厚的聲音突然在屋外響起，刺破了徐思佩房間昏暗燈光下的寧靜，也把她剛才的那番莫名愁緒一掃而光。

徐思佩有些憤憤然地高聲答：「當然，稍等一分鐘。」她一邊飛快起身，手腳麻利地做著早餐，一邊心底犯嘀咕：這英文真是好笑。明明是命令，居然約定俗成用問句表達，好像老頭懇求我，而我在虐待他。不過回答也一樣半斤對八兩，我說的稍等一分鐘，再快也要十五分鐘。典型的自欺欺人方式。不過也挺好，避免了爭執，至少表面上氣氛一派祥和。

徐思佩把煎好的煎餅遞到老頭面前時，彼得的臉色非常不好看，手裡的糖漿舉得老高。徐思佩抬眼看了下牆上的掛鐘，七點二十，比平常早餐時間晚了十分鐘。彼得臉的難看程度每一分鐘成平方遞增，那故意高高舉起的糖漿罐子也都在抗議。徐思佩無端想起她爺爺，雖然爺爺從沒有這樣待她，如果她這樣伺候爺爺，估計爺爺會開心地笑得嘴咧到後腦勺。

多多輕輕喵了一嗓子，彷彿在提醒牠也沒有吃早飯。多多的聲音柔柔的，如炎熱夏夜裡清涼的風。徐思佩那點鬱悶的小心思被吹得無影無蹤，她飛快地倒出一些貓糧給多多，清理了洗手間的貓砂。

彼得吃完早飯，抱起多多一起在陽台上看風景。春日的紐約美得醉人，到處是一樹一樹的花開，陽台正對的是一排櫻花樹，枝垂櫻。徐思佩不知在哪裡看到，這種櫻花樹還有一個名字叫垂淚櫻，就不可救藥地喜歡上了這樹。她發現換個名字看過去，那一點精神也沒有，顯得十分委靡的植物忽然變得詩情畫意。

第一次來彼得這裡，正是櫻花爛漫的時刻。徐思佩從空蕩蕩的地鐵裡走出來，再走到空蕩蕩的街上。因為過於空蕩，目光都找不到合適的停留點。如果不是親身經歷，沒有人相信這會是紐約——被譽為國際大都會，聞名遐邇，任何時間都人潮洶湧的城市。

說新冠疫情突如其來到紐約有些不合適，之前武漢封城，徐思佩也跑過很多家店，買N95口罩給家裡寄回去。世界各地應該沒有人不知曉，紐約人那時覺得新冠疫情是遙遠的傳說，跟他們毫不相干。等狼已經兵臨城下，大家才恍然大悟一般，著急慌慌間宣布居家令。仿如波濤洶湧的浪潮瞬間退盡，平靜的沙灘上只留下了孤寂和難以言喻的荒涼。那種荒涼感讓人窒息，想逃都逃不脫。

徐思佩來紐約留學快五年，坐過地鐵無數次，從來都是熙熙攘攘，高峰時間更是摩肩擦踵。紐約的地鐵在時尚的人潮中，顯得那麼破舊骯髒而且不堪重負、不合時宜。她曾經很厭惡紐約地鐵的擁擠和雜亂不堪，可現在地鐵整潔，空無一人，空氣裡還瀰漫著消毒水的味道，又讓她徒生不安和恐懼。

徐思佩腳步急匆匆地走出地鐵站，拐過街口，來到彼得居住的公寓前面，她看到了一大排垂淚櫻。淺粉紫的花朵在陽光下尤其輕盈，彷彿隨時起舞一般。徐思佩剛才的壓抑和難受，瞬間無影無蹤。她的心隨著那些花朵開始輕盈，她相信一切都會很快地過去，這疫情，還有她的那些困難。

徐思佩見到彼得，也沒有出現她以為會有的緊張。桌上堆著亂七八糟的一次性盤子，她自然而然地開始了收拾。彼得不說話，只是冷冷地看著她，徐思佩忙完才想起，並沒有和彼得確定事情的走向。之前電話中是說，她過來看看，彼此面試一下。彼得以前的鐘點工因為居家令不來了，為了方便和安全，他要求住家鐘點工。徐思佩需要住處，和一份可以餬口的工作。他們的外在需求十分對口，而且都十分緊迫。（一）

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