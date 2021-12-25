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南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

住院（九）

張幸

于佳靜大聲說：「那時候年齡小，談戀愛都不好意思，兩個人上街，一前一後隔得老遠，我媽在陽台上看見，說這兩個人逛街，怎麼弄丟一個？」

她壓低聲音告訴田原：「我女兒怕我做手術，在家裡哭呢！」

有個孩子是好啊！田原想，還有個人為你哭。一住院，就看出家裡人丁興旺的好處。二號病房裡陳青還沒結婚，每天只有媽媽來；于佳靜、十床阿姨和田原都是娘家人在照管，丈夫在外地。只有七床羅秋艷，丈夫天天來，三親四戚每天川流不息，把這裡當成一個活動據點。

于佳靜把從藥房取來的番瀉葉泡水喝，三杯下肚沒動靜。她納悶地又沖了一杯：「拉不出來怎麼搞？不要等到明天做手術才飆出來。」

「哎呀，八床，拜託你不要講話了好不好。你一講話我就想笑，肚子上的刀口疼呢！」陳青做了個「暫停」的手勢。

于佳靜捧著杯子走到十一床：「你這肚子什麼時候拆線啊！不要等我出院了，你還住著，醫院都要被你住穿了。」

「過兩天就拆──你以為我想住？跟坐牢一樣，一輩子也不要再住院！」

「一輩子不要再住院！」于佳靜幫著陳青下決心，自己也下定決心。

「我還要住，住院好玩欸，不用上學了。」小女孩千千在于佳靜背後的床上嚷起來。

「好玩個屁！等你回學校補課時，你就知道了。」千千爸斜躺在千千床上玩俄羅斯方塊。估計他請了不少天假，一直都是他在陪，沒見千千媽露過面。

「千千，你這麼瘦，你的手術好做吔。」于佳靜轉過身，對被爸爸擠在床角落的千千說，「不像我肚子裡油太多，萬一把打洞的鑽頭糊住了，打到一半轉不動，要難為鄭主任嘍。」（九）

俄羅斯

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