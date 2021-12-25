「我剛才一直想提醒你，我們跟他不熟，講話還是要當心點。萬一他去跟保令達打小報告……」

「啊呀，柳老師，你是一朝被蛇咬，十年怕草繩。」

「人心隔肚皮嘛！現在又剩我們兩個人了，真想聽他說說鈺、說說黑夏。」

「你們想知道什麼呢？」

「啊？」

「嚇到你們了？我是鈺。」

「鈺？你在？」

「我在。我的誕生不由我，死亡也由不得我。除非保令達把我從大綱裡刪掉，我只能在這裡徘徊。」

「雷蒙以為你消失了？」

「現在是他消失了，真的離開了。就在剛才，大綱裡沒有他了，看來保令達準備要全面改寫。也好，雷蒙黏得我很煩，他明知道我已經心有所屬。」

「唉，這麼一個認真向上的年輕人，剛剛還在這裡談笑風生，現在卻……」

「是的，來來去去，本來就由不得我們，就像我的黑夏，他也是突然間就消失了。」

「是1990年前後吧，我遇見了會說一點中文的他，那時的我對海外的一切非常嚮往，他就像一個窗口，深深吸引了我。」

「你想起來了？」

「不知為什麼，我察覺了更多細節，更多隱藏在字裡行間的故事。它一直在繁殖、、在增生，或者這只是我的附會想像？」

「我了解喬小姐這種感覺。就像一個好演員以劇本為本，去構建角色的背景，每句台詞後面的情感和意涵，你不但在演，還在創造。」

「鈺，你肯定比我們更了解整個故事，也比我們更入戲，為什麼你能這麼淡定？雷蒙說你不想留在這個故事裡，除了這裡，你還有什麼地方可去？」

「我也是慢慢發現自己越來越立體，從紙娃娃變成一個有自己想法的鈺。我對黑夏的愛歷久彌新，他的消失，是我永遠無法彌合的傷口。」（一八）