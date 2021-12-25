不需要追求，溫楚和黎櫻跳過了愛情的第一階段。在酒意的推波助瀾下，當晚就上了床。接下來兩人的關係究竟算不算是約會，黎櫻自己也說不清，草草相約，纏綿卻還算熱烈。事後躺在床上喝罐冰啤酒，聊些無關緊要的事。她幾乎天天問自己，溫楚算是自己的男朋友嗎？她想告訴珈珈，卻又說不出口。

直到有一天，他們從賓館出來，在路上遇到武智翔和珈珈。珈珈意外地喊：「你們拍拖？終於被我抓到了。」

溫楚卻佯裝無事：「我們也是剛遇到，你忘了黎櫻也在附近上班。」

四個人於是決定一起去吃雞煲，冰涼的啤酒、熱辣的雞肉，黎櫻吞下一塊薑，淺褐色的薑被融合了艷紅辣椒的醬汁包裹，乍看像是雞肉，終究是薑。她放入口咬下才知，吐也不是，嚥也不是，灌了一大口啤酒，才吞落，卻又咳了起來。

珈珈不明就裡，輕輕拍著黎櫻的背：「是不是太辣了？」

黎櫻搖頭，腦裡浮現溫楚高潮時的神態，抓著她肩膀的十指，肌膚餘溫剛退，她已被推開很遠。

兩個月後，黎櫻發現自己懷孕。溫楚知道了，遞給她一張支票 ，要她拿掉孩子。她憤而將支票在溫楚面前撕碎，拂袖離去。

其實她連支票上的金額都沒看。那日街頭巧遇珈珈時溫楚的反應，已經可以料想他無意與自己相守，為什麼繼續和他上床呢？是想拚搏一下，也許他會被自己打動，習慣有她的陪伴？又或者就是等待肚子裡有了動靜，她手裡的籌碼也可增加呢？

如果不能母憑子貴嫁入溫家，自然要拿到一大筆錢。溫楚開得出的金額不可能太多，她決定去找溫楚的母親。（六）