薛慧瑩／圖

實驗的結果是，我全不受干擾。甚至，還能老僧入定般假寐養神，因為──我壓根聽不到噪音。而假寐時是與外界隔離，是自我獨處，聽到的是自己的聲音：或清晰、或模糊，或連貫、或斷裂，全是自己的，別人無從諦聽。

這是說，除非我言無不盡，一吐為快，不然親如子女，又往何處傾聽我心語？而我與余惠的事既然棘手（恐將爭論不休），那麼打個盹，神遊太虛片刻，或許就如停泊於避風港一樣，可諸事不管？（我這是鴕鳥心態？大有可能。）

但說是打個盹，到底還是坐在沙發上睡著了。等到被人搖醒，一睜眼仍兀自迷糊，剎那間竟不知置身何處，有點記憶斷片的感覺。好在雖依然睡眼惺忪，收拾斷片倒也不費多少工夫──我看清搖醒我的人是阿雲，也記起她今天要來。

我只是聽不清她究竟在嚷些什麼。這才意識到，方才那一睡，不過是在避風港中流連忘返罷了。現在讓她給拽回來，醒透了，現實生活明晃晃地擺在眼前，我忽視不了，不還是得借助雙耳與外界接軌？

我於是問她：「妳剛才說什麼？」

她愣了愣，又說了一長串。那語音，於她或許是清脆明亮，於我卻無論如何是瘖啞難懂。

我於是不得不告訴她：「妳要說，就對著我左耳說。我右耳不靈。」

她一臉狐疑，半晌才對著我左耳嚷道：

「我剛才是說，飯好了，您趁熱吃。涼了不好吃，對胃也不好。」

噢，是飯好了。我點點頭。吃飯不急，倒是因聽得見她說話，我心安了。不管怎樣，我這左耳尚算爭氣，現階段雖然是孤軍作戰，到底並未潰敗不起。對此，我是高興的。

只是看到電視機是關的（打盹前特地打開，我記得），有點納悶，於是又問阿雲：「電視怎麼關了？」

「您不知道呀，電視、收音機聲音那麼大，嚇死人，站在大門口聽著像地震 。不是我進來關掉，恐怕鄰居都來敲門抗議，連警察 也來了。」

是嗎？我已干擾到左鄰右舍了？聲音算是地震幾級？想想偶然聽到收音機播出的所謂重金屬音樂（這名詞新潮，我也是不久前才聽聞），那於我才真是天旋地轉聽覺地震，令人暈眩心悸。

我就不信，我那電視聲音也會引起聽覺災難。阿雲說話愛誇張，真假難辨，那就隨她。反正對我來說，今日所有的聲音皆曲線游走，並非一線直達耳膜，是以喧嘩或吵鬧，皆可擋於耳外而不駐紮於心。

當然，總歸還是有股聲音盤於心底迴旋不去，我承認。我到底無法心靜如水。因為──我得好好琢磨，如何與子女們續談余惠的事（事不宜遲，如果我較勁的話）。我知道，我這叫昏庸一生，臨了臨了凡心騷動，有點為老不尊之嫌。但提出如下疑問：「餘生是一人獨過，或找伴共度？」又有何不妥？

妥不妥的，站在一旁催我吃飯的阿雲自然是絲毫不知。她不是我軍師，我也自然不必問她意見。而我之所以磨磨蹭蹭不起身吃飯，是因為正想到要點，怕吃飯分心導致思維中斷，又得從頭釐清，徒增煩惱，所以儘管阿雲催促，我也不理不睬。

我是想到：今日與子女的對話，若用之戰局，壓根就叫輸贏不分。雙方壁壘何等分明：我一方、他們一方，各持己見，欲交流而無共識處──語言雖一來一往，行的卻分明是兩道平行線，筆直往前但無處交叉，所以毫無意義。

可怎會如此呢？在他們成長期、青年期，乃至現在，他們常抱怨我與老妻是古板思想、迂腐作派。怎麼在我這垂暮期，角色對換之後，我反而成了新派，覺得黃昏之戀天經地義，而他們深不以為然呢？

那麼真是溝通有礙？我不知道。是我解說不清，他們無法傾聽？或是他們雄辯滔滔而我不予傾聽？我也不知道。這當下，我只想到，我不理解的事彷彿越積越多，眼花撩亂下，竟不知該如何應對這日新月異的時代。

也許，我需要的僅僅是一副助聽器罷了。也許，我根本沒什麼大不了的耳疾（耳背是老人通病？）。所以說，助聽器應可助我，我切勿心慌。切勿。甚至，我還可以學有大智慧的人那樣，反觀自我、諦聽自心，如果學得成的話。（怕就怕畫虎不成反類犬，十足四不像。）

至此，竟有點風止樹靜的感覺，亦多少有點心安。再聽阿雲催促，也就無可無不可地起身吃飯。且想好了，與余惠之事，我飯後一定細細斟酌。興許能撥雲見日，有個圓滿結局也說不定。

或者說，希望有個圓滿結局。（下）