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日名嘴預測福原愛元旦公布再婚 小三、小王雙扶正？

住院（八）

張幸

娟子馬上把保溫筒抱到陳青這邊，在床頭櫃上找碗。陳青再三推辭，十床阿姨說：「你別客氣噢，這麼多我又喝不掉，匡裡匡噹等下又不好帶回去。」

娟子端著碗：「要不要我扶你起來喝，冷了就不好喝了。」

陳青說著「我自己能行」，一隻手撐床利索地坐起來，看來是好得差不多了。剛起來，陳青媽就送飯來了，趕路趕得好喘，連說今個出門晚了。

這邊醫院也開飯了，送飯車推到門口，田原和于佳靜拿起飯盒一起出去打飯。實在無聊，天天好似這三頓飯才是正事。

「要不要來點橄欖菜？」于佳靜向田原伸過醬菜瓶子。

下午，于佳靜的婆婆端坐在八床邊的方凳上，護士通知了麻醉科，麻醉師拿著單子來簽字。簽完字，婆婆客客氣氣地走了。

婆婆剛走，于媽媽來了，拎了一箱沉甸甸的八寶粥罐頭，放在床下。婆婆一走，于佳靜馬上活潑起來，媽媽一來，說話更放肆了。

于佳靜的女兒跟著外婆一起來了。十二歲的女孩，看起來像十四、五歲的大姑娘，比于佳靜還高。而同樣十二歲，十二床的千千瘦伶伶，還是個沒發育的小女孩。

水靈飽滿的女兒叫了一聲「媽媽」，坐在于佳靜身邊，羞答答地不再說話。

于佳靜收拾了東西，要跟家人一起回去。「我回家洗澡，萬一手術後一兩個禮拜都不讓我洗澡呢。」臨出門又丟下一句話：「七床，我的晚飯你打了給你老公吃吧！」

「你女兒都那麼大了！」晚上于佳靜回來，田原忍了一下午的驚奇才發出來，「真有成就感。」

于佳靜梳著沒乾透的頭髮，很得意：「我是三早：早戀、早婚、早育。」田原是晚婚未育，回報是拿到碩士學位，留在大學工作。（八）

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