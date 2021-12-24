「這個保令達是什麼樣的？你見過嗎？」

「噓，我們還是不要背後談論主人吧！我相信Ta刪除我們，有絕對正當的理由。Ta創造了，就有權刪除。所有的限制和要求，都是為了一個更好的故事。」

「啊，雷蒙，你還真聽話。」

「小喬，咳，雷蒙說得不錯，主人畢竟是主人。」

「可是，既然保令達握有我們的生殺大權，我們如果能多了解Ta一點，不就能對未來有多一點把握？」

「柳老師、喬姊，雖然我見不到主人，當然，我也看不見兩位，但是，我常感到主人就在我的身邊，俯視著我。」

「有數了，年輕人，很感謝你跟我們分享你所知道的。但願主人很快就再想起你，也想起我們。如果這個故事沒寫完，不能出版，就沒有人知道我們，我們也就不存在，小喬你說是嗎？」

「我們的存在必須要有人知曉，才成立嗎？」

「我讀書少，不過，如果沒有別人的認可，怎麼算是真的活過？我八歲學國標，十歲開始拿獎，選上了國家隊，這些成績證明了我的存在，一個舞者。」

「你的舞肯定跳得很棒，看你的身材就知道了。但是那些獎能告訴我們，雷蒙或雷朋，是個什麼樣的人嗎？你的情感、你的夢想、你的恐懼？我思故我在，或者說，我感故我在，存不存在，還是在自身吧。柳老師你說呢？」

「醒來的時間長了，感覺和想法也多了。剛才雷蒙說在動車上見過我，我現在覺得是真的看過他，鄉里鄉氣的，哈哈！我們還是讓雷蒙說說他的故事吧，這是拼圖裡重要的一塊……雷蒙？」

「雷蒙？他走了嗎？怎麼說走就走，是不是我說話得罪他了？」（一七）