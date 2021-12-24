我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

日名嘴預測福原愛元旦公布再婚 小三、小王雙扶正？

來去曼陀羅（一七）

章緣

「這個保令達是什麼樣的？你見過嗎？」

「噓，我們還是不要背後談論主人吧！我相信Ta刪除我們，有絕對正當的理由。Ta創造了，就有權刪除。所有的限制和要求，都是為了一個更好的故事。」

「啊，雷蒙，你還真聽話。」

「小喬，咳，雷蒙說得不錯，主人畢竟是主人。」

「可是，既然保令達握有我們的生殺大權，我們如果能多了解Ta一點，不就能對未來有多一點把握？」

「柳老師、喬姊，雖然我見不到主人，當然，我也看不見兩位，但是，我常感到主人就在我的身邊，俯視著我。」

「有數了，年輕人，很感謝你跟我們分享你所知道的。但願主人很快就再想起你，也想起我們。如果這個故事沒寫完，不能出版，就沒有人知道我們，我們也就不存在，小喬你說是嗎？」

「我們的存在必須要有人知曉，才成立嗎？」

「我讀書少，不過，如果沒有別人的認可，怎麼算是真的活過？我八歲學國標，十歲開始拿獎，選上了國家隊，這些成績證明了我的存在，一個舞者。」

「你的舞肯定跳得很棒，看你的身材就知道了。但是那些獎能告訴我們，雷蒙或雷朋，是個什麼樣的人嗎？你的情感、你的夢想、你的恐懼？我思故我在，或者說，我感故我在，存不存在，還是在自身吧。柳老師你說呢？」

「醒來的時間長了，感覺和想法也多了。剛才雷蒙說在動車上見過我，我現在覺得是真的看過他，鄉里鄉氣的，哈哈！我們還是讓雷蒙說說他的故事吧，這是拼圖裡重要的一塊……雷蒙？」

「雷蒙？他走了嗎？怎麼說走就走，是不是我說話得罪他了？」（一七）

上一則

越南機車之父創立新品牌 電動重機騎進歐洲

下一則

我的家人

延伸閱讀

美商務部長：晶片荒2022下半年緩解

美商務部長：晶片荒2022下半年緩解
「晶片荒只會更糟」 雷蒙多促聖誕節前通過晶片法

「晶片荒只會更糟」 雷蒙多促聖誕節前通過晶片法
商務部長：挺汽車業 速通過晶片法案

商務部長：挺汽車業 速通過晶片法案
美擬推動印太經濟架構 商務部長：將具包容及彈性

美擬推動印太經濟架構 商務部長：將具包容及彈性

熱門新聞

黛安／圖

我成了陪審團的一員（上）

2021-12-18 02:04
黛安／圖

我成了陪審團的一員（下）

2021-12-19 02:02
Gogoro創辦人陸學森。(記者胡經周／攝影)

帶領Gogoro進軍全球 陸學森擘畫十年大計

2021-12-18 06:00
品睿綠能總經理許理彥（右起）、越南精密投資長謝朝煌、越南精密董事長兼品睿綠能董事長李育奇、越華全球貿易開發董事長黃國維。(記者何秀玲／攝影)

越南機車之父創立新品牌 電動重機騎進歐洲

2021-12-23 06:00
1981年6月，周志文(左四)台大博士學位口試後，與臺靜農先生(右四)、張清徽先生(左一)、葉慶炳先生(右一)等人合影。（圖∕台大中文系提供）

在他們的時代

2021-12-17 02:02

接下來的人生

2021-12-19 02:05

超人氣

更多 >
張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆

張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆
一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅

批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅
冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高
「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天