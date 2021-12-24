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堆填區的種子（五）

楊明

後來男人不再來了，媽媽異常暴躁，動不動就發脾氣。不多久又出現另一個男人，這個男人不帶她們出去吃飯，媽媽於是在家做。有時塞錢給她，讓她偷偷去附近餐館買兩道菜，回來倒進碟子，佯裝是自己做的。

有一回黎櫻買了咕咾肉，男人走後，媽媽說：「以後別買咕咾肉，又炸又燴，不像是一時能端上桌的。」

當時只有十歲的黎櫻不明白媽媽的心思，她也無意探究。選咕咾肉是因為喜歡紅亮的色澤和甜蜜的滋味，只問：「那買什麼？」

「豆豉蒸排骨或香菇滑雞，芥藍牛肉也可以。」

黎櫻從此不喜歡芥藍牛肉，關不關那男人的事，她也說不清楚。

珈珈和武智翔拍拖後，和黎櫻碰面的頻率降低了，但是手機的聯繫沒少。就連他們的約會細節，黎櫻也沒漏掉。她當初明明可以提醒溫楚的，卻沒有這樣做，是因為自己的私心？還是覺得但凡珈珈對溫楚有一絲好感，都不會接受武智翔的撩撥？

溫楚又單獨約黎櫻吃飯，這一回是訴苦。黎櫻刻意化了妝，挽起的髮露出線條優美的頸項，戀情失落下溫柔的陪伴與傾聽，應該有趁虛而入的可能。

溫楚抱怨武智翔沒義氣，甚至問黎櫻，當初為什麼沒向珈珈透露自己的心意？「這不是閨密應該做的嗎？」

黎櫻不知道哪來的勇氣，決定賭一把。她幽幽地垂下眼簾說：「我捨不得。」

「捨不得什麼？」溫楚不懂。

「捨不得你。」黎櫻說完，望向窗外：「這樣我才能見到你。」

溫楚愣住了，他從未對黎櫻動心，但是剛遭逢感情的打擊，黎櫻的剖白滿足了他的虛榮。珈珈只是不明白他的心意，但是還有別的女人喜歡自己。（五）

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