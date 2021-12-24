薛慧瑩／圖

可他們卻面面相覷，磨蹭了半天，才由大姊秀珍鄭重其事似說道：「我們覺得，這時候您沒必要結婚。」

簡明扼要一句話，立場態度卻再清楚不過──是反對婚事。

可這話我聽來卻大有推敲空間。因為說的是沒必要，並非不應該，所以尚有迴旋餘地。然而不等我細細思量，兒子及小女兒又有話說。他們認為，世風日下，騙婚事件層出不窮，沒準余惠就是那披著糖衣行欺詐矇騙之人，專挑我這種人下手？

可我是哪種人呢？是年邁昏聵、愚昧糊塗？是手頭有點小儲蓄 ，卻又不攥緊，要等到被騙得丁點不剩，才會幡然醒悟之人？我望望子女們，有點氣憤，也有點傷感，不由暗自喟嘆：孩子們是太不懂我了，且不僅不懂我，壓根就不識我。

這叫代溝？或叫觀念分歧？這一類時下流行的課題，我卻無心深究，便只淡淡回道：「也別把余阿姨想成那樣。天底下還是有好人的。」

可好人如何定義呢？狹義地說，是否是但凡對我噓寒問暖、體貼入微的人，便是不折不扣的好人？

對此，孩子們自然無法認同。他們的看法是：好人不好人，余惠的人品到底如何，即使他們現階段無法妄下定論，但對她還是不得不防。

這就讓我想起，在孩子們成長過程中，我與老妻對他們叨念不休的一句話：交友擇友須慎之又慎。不想時光荏苒，角色切換，現在倒輪到他們，迫不及待地把這話送還給我了。可他們是否想過，以我這年歲，涉世既深，閱人亦多，怎會迷糊至好人、壞人都分不清？又何至於色令智昏？更何況，以余惠年歲，基本上與色字沾不上邊吧？

可我也不想辯解，因為愈描愈黑，邏輯上觀念糾纏不清。所以稍一沉吟，便站起身在室內踱起步來（權當運動）。至於他們說些什麼，聲音縹緲若細風，僅在我耳邊一掠而過，旋即無聲無息。這才知道，所謂充耳不聞，原來就是這般情況──藉著耳疾，可堂而皇之裝聾作啞，無須解釋。

可我狀似悠閒地踱步，秀珍卻一箭步擋在我面前，急聲問：「到底怎麼樣？趁早了斷不好嗎？」

這話我聽清了，可何謂「了斷」呢？是說絕不拖泥帶水，爽利果決的，像處理廢紙那樣，或燒或撕一扔了事？可暮年男女之間，非得是一堆廢紙嗎？

看我不回答，秀珍再問：「她不是有一兒子嗎？兒子怎麼說？」

「不知道。」是真的不知道。那兒子住外地，沒見過。

「怎不問問？」

對，怎不問問？往昔我與老妻對子女們的婚事何其慎重（他們對象的家庭背景，巨細無遺必得調查清楚），怎麼如今輪到自己，反而大而化之，不予多問？

可見是多一事不如少一事的心態在暗中作祟。許久以來，我就一直覺得，與余惠的交往是光明磊落的。而既然是君子坦蕩蕩，便不急著徵求子女們的意見。現在經秀珍這一問，才驀地發覺，子女們確實是有意見的。而不管他們是無理取鬧或據理力爭，既是意見，我似乎便不能置若罔聞，而是必須聽之、聞之，雖然不一定從諫如流。

但現在尚不是我息事寧人之時（因為事一平息即算告吹），而是得處變不驚，不動聲色，見招拆招。

山窮水盡時，有一招叫顧左右而言其他。我於是盡量不著痕跡地轉移話題：「阿雲過一下會來做飯，你們都留下來吃飯吧。」

吃飯多少能緩和氣氛，我相信。況且阿雲燒得一手好菜，再平常的食材她都能化腐朽為神奇，整出齒頰留香的美味來。如此則飯桌上談談笑笑（我們家一向不遵守「食不語」之古訓），有關余惠之問題，在咀嚼飯菜間或能嚥下肚去，消化了事，今日不再談論亦大有可能。

但兩女兒得回自個家做飯去，兒子也有飯局。女兒們反倒邀我到她們家吃飯，我意興闌珊，不想去，但答應他們明天打電話給醫生。

他們走後，屋子裡又是寂靜一片。我有點茫然，便又繞室踱步。然後停在窗前，凝望著窗外那棵被今晨的暴風巨雨打得一身凌亂的楓樹，心中恍惚，竟莫名所以地聯想：這樹老矣，像我。

然後我在起居室坐定，打開電視、打開收音機，調大音量，讓各路聲音此起彼落相互撞擊，造出一波波噪音，直襲雙耳。我要看看，噪音能否近身，煩我擾我。（中）