于佳靜心情甚好，換了話題：「阿姨啊，你上次講你家叔叔也是上海人啊？」

「是的，我們插隊在一個村，我是最後一屆插隊生，沒幾個月就開始返城。就那幾個月我倆好上了，談了幾年……結婚時，我跟他去上海。在他家我和他吵架，他把我惹急了，我抄起菜刀嚇他。追到弄堂裡，他們鄰居嚇死了，叫──『小侉子發蠻啦、小侉子發蠻啦！』」十床阿姨說著呵呵笑，既笑自己青年時代的魯莽，又笑上海人的膽小。

「那你們現在住在哪裡？怎麼不在上海做手術呢？」于佳靜跳下床，踱過去扶著十床床尾欄杆。

「他內退後又在上海找了個事做，我長住在這邊。這裡是我家，我弟弟、妹妹、娘家親戚都在這裡，醫保 也在這邊。」

正說著，眼尖的于佳靜指窗外：「阿姨，你外甥女送飯來了，準準的，每天十二點到。」

話音剛落，一個穿橙色外套的瘦小女子提著塑料筐進來了。臉和鼻子都被凍紅了，嘴裡絲絲吸著氣，從筐裡拿出兩個保溫筒擱在床頭櫃上，這才解下脖子上的圍巾。

「三姨燉了雞，讓帶些雞湯來。」小女子一口本地土腔。

田原坐在正對面，抬眼看這個女孩，尖鼻子、薄嘴唇，臉像宣紙一樣白得有點粗糙，稀薄泛黃的頭髮在腦後緊緊紮了個馬尾，怎麼看怎麼像一個受氣的童養媳。

于佳靜說她每天來送飯，田原卻對她毫無印象，好像她有隱身的特質。

平躺在床上輸液的十一床陳青突然問：「娟子，你在路上看見我媽沒有？」

十床阿姨的外甥女娟子搖頭：「沒看到，你媽還沒給你送飯來？」

十床阿姨吩咐娟子：「你把雞湯給陳青倒一半去。」（七）