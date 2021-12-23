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共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

來去曼陀羅（一六）

章緣

「鈺說她不願意再待在這個故事裡了，她不願意！之後，就沒消息了。我幾次試著召喚她，都沒有回音。我想，她已經，不存在了。」

「……」

「但是我沒有放棄，我不能放棄。離開家鄉到上海的那天，我就決心不計任何代價，一定要出人頭地。我要堅持下去，看主人什麼時候會再想起我……你們還好吧？真抱歉破壞了你們的心情，也許你們寧願被蒙在鼓裡，好過擔心未來？」

「不要緊，是我們說要聽真話的。小喬，你還好吧？」

「我……真是想不到啊，生活總是充滿驚奇。」

「兩位對未來有什麼想法嗎？」

「我反正一把年紀了，一輩子差不多這樣了。保令達也沒法給我一個更有意思的人生，對吧？這個時候能跟小喬再相見，我已經很滿足了。」

「我現在腦子裡很亂。你的出現很突然，展現給我未來的可能性，但是又把未來整個打亂，如果不說是把未來取消！也許，像我們這樣的，本來就沒有未來。我們在這裡，感知到彼此的存在，我們說這說那、自由交談，於是誤以為自己有了生命……」

「曉得莊周夢蝶嗎？莊子夢見自己是一隻蝴蝶，飛來飛去很逍遙。醒來後他問，是我夢見蝴蝶，還是蝴蝶夢見我？是故事裡的柳雲生夢見了故事外的我，還是我夢見了他？或者說，我們其實是保令達的夢？」

「柳老師，您把我搞糊塗了。」

「不睬他，柳老師就是喜歡掉書袋。雷蒙，你們被，呃，刪除，是怎麼一種情況？」

「就跟醒來差不多，突然間眼前一道強烈的白光，全身劇烈地顫抖，像通了電一樣。我和鈺很清楚知道自己『完蛋』了，然後我們被拋擲到空中，魂飛魄散！」（一六）

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