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堆填區的種子（四）

楊明

她們在電影院門口等了十幾分鐘才散場，珈珈一看見溫楚，就誇張地大幅度招手。黎櫻明白，珈珈的活潑是因為想促成兩個朋友，她完全沒察覺溫楚對自己的心意。

溫楚先是有些驚訝，但隨即開心起來，和她們介紹一起看電影的同事武智翔，然後提議四人去吃麻辣鍋。於是兩男兩女各在桌子的一方落坐，武智翔殷勤給大家倒啤酒，拿著漏勺為珈珈和黎櫻撈魚丸、撈肉片和蝦。

舉杯數次後，在珈珈過度開朗的說笑之下，智翔也被引向了錯誤的方向。他以為溫楚和黎櫻是情愫初起尚未明朗的戀人關係，而他自己則不知不覺被珈珈吸引，溫楚卻還渾然不覺。

一頓火鍋之後，四人關係複雜起來。翻滾的紅湯發散花椒、辣椒、薑蒜的辛香，油光瀲灩、舞姿熱烈，卻無論如何少了透明的亮澤。

溫楚天真地繼續張羅四人出遊，海洋公園、赤柱老街、大欖郊野公園、長洲海濱，都是舊地重遊，珈珈應該會想起中學時他們結伴來過。直到鯉魚門吃海鮮，他為珈珈剝蟹，珈珈轉遞給黎櫻，武智翔立刻送上剝去殼的蟹腳，珈珈接了，溫楚才覺有異。而四人約會已經持續三個多月，武智翔也已和珈珈有過一次溫楚不知道的雙人約會，春天就這樣結束了。

夏天，黎櫻買了一把黃皮果，耐心剝皮，酸甜透明的果肉略為消去熾熱暑氣。一顆吃完，正好剝好下一顆，吐出一枚又一枚種子。她細細端詳起表層光滑、橢圓形一頭略尖的果核，一半淺綠、一半淺褐，呈扁狀。她想起小時候擁有過一條果核項鍊，漆成深紅色，其實果核本身的色澤更漂亮啊！那條果核項鍊是一個陌生男人給她的，陌生男人常來家裡，有時也帶她和媽媽出去吃飯，給她買雪糕。（四）

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