薛慧瑩／圖

盛夏久旱無雨，晨間忽然來了場滂沱大雨。大地逢甘霖，是喜事，於我卻有意外之憂。

憂的是，由於這場豪雨，我發現自己的聽力出了毛病──我聽不清雨聲。雨聲斷斷續續游離在我耳道之外，像支無力之歌，音符嘶啞低沉、幾不可聞。

我有點吃驚，於是趕緊扭開水龍頭──水流如注，水聲淙淙；拿起座機電話──撥號聲嗡嗡嗯嗯，亦頗清晰。正想著尚無失聰之虞，卻猛地發現聲音入耳原來有其路徑，兩耳有別──聲音進左耳暢行無阻，進右耳則七彎八拐，無路可通。

右耳確實有悶塞感。彷彿耳中堵了異物，聲音不得而入。那麼馬上就醫？或再緩緩？我思慮再三，最後決定稍安勿躁。告訴自己：都這年紀了（所謂的垂暮之年），即使無法老當益壯，也不該有點風吹草動，便惶惶然不可終日。果真有耳疾，明日再說。現如今做事，行的都是拖字訣。明日月落日升，耳疾不治而癒也說不定。

可打電話不能拖，畢竟事分輕重緩急，急事還得處理。而右耳雖失靈，左耳緊貼聽筒，電話中依然可溝通無礙。第一通，打給余惠，告訴她今日風大雨大，路上滑，搭公車不便，午飯取消，明日再去看她。第二通，打給女兒秀珍，說的也是風大雨大，今日的家庭會議最好順延，要他們姊弟仨都別來。

電話打畢，覺得重負已卸，心情多少有點兒放鬆。我知道鐘點工阿雲有大門鑰匙，可逕自進來，不怕她敲門我聽不見，給堵在門外。當然，雨勢如此，她今日也不一定來。

真來了，必然又是話匣子一開，家長里短一瀉千里。可有時也不能嫌她嘮叨，得看情況。畢竟老妻重病那段日子，家中靜寂，是她逗著老妻說話，大嗓門高亢嘹亮，滔滔不絕，家中才有那麼點流動的聲音──聒噪也罷、嘈雜也罷，多少令人心安。

可從老妻病故後，家中之靜寂，便宛若一口廢井，深不見底。我這獨居老叟，日日坐落靜寂之中，本就心慌，今日右耳有異，更添心事。先前雖勸自己稍安勿躁，其實是空話一句，說到底還是自欺。

午飯時分，隨便熬點粥，就點剩菜，胡亂吃了，分外無趣。吃畢望望窗外，才發現風速已減，雨勢亦轉弱許多。雨珠子此時稀落零散，墜地無聲。不，說錯了。我又忘了，不是無聲。雨聲應該是淅淅瀝瀝、滴滴答答──如果我聽得見的話。

然後，風收雨歇。屋外安靜，屋內寥寂。我心中有個念頭忽然蠢蠢欲動起來：還是想去看看余惠，跟她喝點茶、吃點點心，有話便談，無話對坐亦無妨。當然，就我們這年歲的男女（俗稱老頭、老太婆），白髮蒼蒼，對坐無言，似乎十分怪異（畢竟相識雖有些時日，相知程度尚未達無聲勝有聲之境）。但怪之為怪，又如何定論呢？

好像得讓家中兒女說了算？依他們的想法，如果老年男女僅僅是黃昏之友，發乎禮而止乎禮，那自然是家和萬事興；萬一不小心給冠上了「黃昏之戀」這詞，那不僅弔詭，大概還有點惡心？

我猜測兒女們就是這麼想的，所以雨一停，姊弟仨便巴巴地趕來見我這老父親了。家庭會議顯然是非開不可──既然老父親起了續弦之念，那茲事體大，會議自然是刻不容緩。無論如何，「黃昏之友」這詞可接受（情操高尚自不待言），黃昏之戀則是夕陽將落，晚霞不再，基本沒戲。

大家坐定後，兒女們面容嚴肅地說起話來。我佯裝沒事，好整以暇似用心傾聽（得擺出氣定神閒模樣，以示胸有成竹）。可聲浪滔滔，在我聽來卻隔山隔水，萬里迢迢抵達不了耳道。不由急了，不得不指著自己右耳，大聲嚷道：「我聽不見！」

姊弟仨當即噤聲，滿臉驚愕。

沒等他們回神，我再指著自己左耳：「這邊還行。你們說話，都到左邊來。」

三人忙起身，站到我左邊，問發生什麼、怎麼回事、什麼症狀、疼痛不、要不要上急診。這一大串問話我倒都聽明白了，雖然聲若蚊蠅。於是也報告流水帳似回說不知怎麼回事、不算痛，周末醫生不在，上急診小題大作，明後日再說。

而後也許是覺得我耳聾事大，姊弟仨竟不約而同把今日開會議題擱置了，反問起我日常作息來，諸如：睡得可好？吃得可香？量血壓 沒？按時吃藥沒？

我嫌他們囉嗦，不予回答。只一味催著他們繼續開會，想著快刀斬亂麻，興許能皆大歡喜。（上）