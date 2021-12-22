「亂講！亂講！小丫頭亂講什麼亂講！呸呸呸！」十床阿姨馬上呸起來，替于佳靜呸掉亂講話帶來的晦氣。

羅秋艷滿心期待地問：「可有我名字？」

「明天只有三台手術，沒有你的名字欸。」

羅秋艷的臉頓時拉長了。

「你急什麼，你看我就不急。」田原安慰她也自我安慰，「醫院總有它的一套程序，早做晚做，做得好才最要緊。」

羅秋艷一臉愁雲慘霧：「我跟你不一樣，我這個等不得。」

「你這個更得慎重。我認識一個長了腫瘤 的人，看了好幾家醫院，後來去上海檢查又說不是。」

「真哩？那後來呢？」羅秋艷直盯著田原，恨不能把那人從她嘴裡給揪出來問個究竟。

「後來就沒有後來了，還好好活著唄。」看著羅秋艷失望的表情，田原很抱歉提供不了更多的信息，只能說：「真的，她現在挺好的，去年過年還到我家拜年。」

「小于，你這樣快嘛，都趕在我前面了。」十床阿姨對于佳靜說，一邊把晾在窗台下暖氣管上的衣服收起來。

羅秋艷遠遠問過去：「阿姨，以前幾個人等多久才做的手術？」

「也就是三、五天。醫生們忙不過來，一個醫生每天早上兩台手術，下午不做手術，去門診上班。」阿姨撣撣床，把被子、枕頭理理整齊，上床坐下。

「他們也不是每天門診，我記得鄭主任只有兩天門診，禮拜三在住院部、禮拜一在門診部。」于佳靜補充道，顯示她不愧為「鄭主任通」。

「醫生還要看病例啊、研究病情啊……上午查完房都十點多了，做手術做到十二點，下午要再做手術，你不怕出事，醫生還怕出事呢──做手術又不是殺雞宰魚。」十床阿姨心平氣和地說，「越急就越慢，你看我進來一個禮拜了，還不是在等著。」

真的，十床阿姨好像也要變成「元老」了。（六）