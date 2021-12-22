「年輕人，你在講什麼啊？你是說，她死了？」

「你講話別那麼響嘛，沒聽到他都哽咽了嗎？雷蒙，你慢慢說，到底發生了什麼事？」

「是這樣的，鈺，我的鈺，唉，她是個氣質優雅、鬱鬱寡歡、單純而善良的女人。她不年輕了，二十來歲認識黑夏，年紀跟喬女士差不多……」

「你就喊我喬姊吧！」

「喬姊，鈺很安靜，不怎麼說話，總是坐在書店 一個特定的角落，看書、作筆記。自從我見過她以後，就一直找藉口去那家書店。你們知道的，我只會跳舞，從來不看書。為了接近她，我買了好多書。對了，請問你們對姊弟戀的看法是……」

「這個就先不說了吧！快告訴我，她怎麼死了呢？」

「沒有死，她只是，只是被刪除了。」

「被刪除？」

「被保令達刪除了。我們這個故事的標題是『來去曼陀羅』，在標題下面寫了『保令達』三個字，這應該就是我們的創造者，我們的主人。主人在第二章，差不多四萬字時，發現整個故事出了問題，決定改變寫法。那陣子我和鈺簡直是痛不欲生，因為我們的過去、現在和未來一直在改變，每一天都發現自己做了不一樣的事、說了不一樣的話，非常錯亂。鈺有自己的靈魂和想法，不樂意聽從主人的命令，我因為愛她，也就跟著她一起不聽指揮了，這樣就三番兩次激怒了主人。可怕的那天終於來到，主人把我們的故事全部刪除，只留下寫作時的大綱，然後把這個大綱丟進你們這個文件夾。」

「……」

「依附著大綱，我和鈺就像兩條鬼魂一般，既不活著，也沒有死。鈺受不了了，她說她本來就不屬於這個故事，多少年來，她一直試圖融入，但是她心裡真正愛的人是黑夏。現在黑夏沒有了──他主要存在她的回憶裡，能量比較低，一刪除就灰灰煙滅，哦不，灰飛煙滅。」（一五）