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笛子與口琴（全文完）

李東文

如果不讀大學，則給她置辦嫁妝──原打算等她拿到大學通知書那天，給她這張卡，讓她驚喜一下。但我剛去了趟鬼門關，弄明白更多道理，所以提前將卡給她。

惠珍一下子淚流滿面，撲進我懷裡喊「爸爸」。我渾身為之一顫。這一聲「爸爸」，我等了十八年！

旁邊的惠融和採蓮扭頭擦眼睛。

等惠珍平靜下來，臉紅紅地離開我懷抱，我有些不好意思地對惠融說：兒子，你也能叫我一聲「爸爸」嗎？

「爸爸──」惠融小聲地、十分不好意思地叫了聲。然後他突然哭著跪下來，用我的膝蓋擦眼淚。

老天爺待我不薄！可是老天爺，你讓我現在去何處落腳？

既然我已無性命之憂，大勇、二勇和三勇就要回城。他們約好來跟我告別。

我說：「山上這間小屋要拆，把土地還給你們爺爺奶奶、太爺爺太奶奶，你們誰家讓我住？」

大家把目光投向三勇。三勇曾經答應，讓我去他的新屋等死。但三勇不肯讓也許還能活很久的我住進他家，畢竟我才五十出頭。於是三個兒子又開始扯皮，二勇說，如果大勇肯讓我住，他也肯……三勇說，如果兩位哥哥肯，他也肯……

吵吵嚷嚷中，惠融爺爺託人給我傳話，讓我務必上他家一趟。我揮手讓不孝子們滾蛋。

採蓮家大門洞開，老爺子端坐客廳。他讓我把山上的木屋拆了，搬進他家。我倒是有些目瞪口呆。

老爺子足不出戶，但似乎知曉一切。他是從何處知道所有的這些呢？我有時會從已逝親人處知曉一些資訊，是否他也跟我一樣，時常夢見早已作古的親人？從某個角度看，已逝親人未曾遠離，一直生活在我們身邊，以另外一種我們無從知曉的方式。

回過神來，我在老爺子面前跪下，恭恭敬敬磕三個響頭，喊一聲「爸」。（全文完）

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