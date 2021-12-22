顏寧儀／圖

「你也在這附近上班？」

黎櫻又點了下頭，但沒說自己做什麼、在哪家公司。

溫楚提議互加通訊方式，他說：「找一天一起吃飯，這麼巧，我們也算鄰居。」

「好啊，有空吃飯。」黎櫻說，心裡浮現玻璃帷幕高聳大廈旁陳舊水泥漆樓宇的畫面。

過了兩日，溫楚真的來約：「今天準時放工嗎？我們去吃薄餅。」

「去哪吃？」黎櫻問，等於應承了邀約。

溫楚發來餐廳連結，黎櫻點進去看，是一家裝修時髦，還可以看海濱夜景的義大利餐廳。同樣是薄餅，價格也可以有很大的起落。黎櫻依時抵達，侍者拿來餐單，溫楚建議點一份薄餅、一份沙拉、一份開胃菜、一瓶紅酒，兩人分食。黎櫻不置可否，心裡快速盤算著價錢，溫楚點完將餐單交還給侍者。

紅酒最先送來，隨之上桌的是麵包籃和放在杯子裡的一束麵包棍。溫楚喝了一口紅酒，隨手取出麵包棍，掰成數截，卻又不吃，放在碟子裡。黎櫻也喝了一口紅酒，她覺得男人玩麵包棍的比較少，果然溫楚是有話要說：「珈珈有沒有男朋友？我想你應該知道。珈珈生日那天，我看妳們挺親近，康禾是在追她嗎？」

「你為什麼不直接問珈珈？」黎櫻說，她雖然沒幻想溫楚對自己一見傾心，但是聽到他開門見山地探詢，還是有一絲絲失落。不過轉念又想這樣也好，帳單應該可以無須顧忌地讓溫楚去結。

「我去英國讀書的幾年，我們不常聯絡。我是一直想著珈珈的，可是功課忙，回來後，想問，又覺得突兀，畢竟分開了六年。」

「康禾有女朋友，交往三年了，我們都認識的。」

「所以珈珈目前沒有正在交往的對象？」

黎櫻笑了：「你在路上遇到我時，有沒有想過直截了當地問這個問題？」

溫楚也笑了，看起來像是個心無城府的大男孩，說：「那樣太失禮吧！我其實本來是想先和你聊點別的，再假裝不經意套問。但是，我不知道怎麼搞的，一緊張又脫口而出了。」

「她目前沒有交往對象，據我所知。但是會不會剛好在這兩天出現一個新的追求者，她還沒告訴我，我可不敢肯定。好了，我們現在可以開始聊點別的了。」

溫楚哈哈一笑，喝了一口酒，嚼起他剛才掩飾緊張折斷的麵包棍。黎櫻發現自己對溫楚升起幾分好感，侍者就在此時送上煙燻鮭魚。黎櫻發現燈光下玻璃杯裡的紅酒，就像她小時候擁有的那枚戒指上的寶石，盪漾深紅色透明的光澤。

隔了幾天，珈珈約黎櫻逛街，她說：「溫楚說路上遇到妳，你們辦公室很近。」

黎櫻不知道溫楚是否已經展開追求，珈珈的態度又是怎樣。她試探：「你們約會時，他告訴你的啊？」

「什麼約會？昨天幾個同學吃飯，他說的。」珈珈曖昧一笑：「他該不是喜歡你吧！」

「別胡說了，我們不配。」黎櫻推開故意往她身上靠的珈珈。

「什麼時代了？你別跟我說門當戶對古裝劇裡那一套啊！」珈珈誇張地喊。

不論哪個時代，父母們都是在意家世的。黎櫻出生前，生父就不見了，母親後來嫁了兩次，沒辦登記同居的男人，黎櫻知道的就有三個。在黎櫻十五歲那年，母親和一個男人說是去越南創業，起初還給她匯學費，沒多久就音訊全無

。朋友可以不在意這些，對象的爸媽不可能不在意。黎櫻猛地要自己打住，溫楚想追的是珈珈，誰管她的家世如何？難道她其實希望溫楚對自己有意，為她不顧父母反對，那麼她的人生也將變得不一樣吧。

對於像黎櫻這樣低收入 、無家世、無恆產的打工仔，中獎是翻身最好的途徑，但機率太小；嫁個有錢人是另一條路，且機率至少大過中獎。

珈珈突然看著手機 說：「溫楚在附近看電影。」她將手機給黎櫻看，溫楚的WhatsApp上是一杯爆米花的照片，背景是電影院 ，發布時間則是一個小時前。

「我們去堵他，快散場了。」珈珈拉著黎櫻往電影院走，看來溫楚還沒對珈珈展開攻勢。（三）