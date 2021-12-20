一個是醫生建議切除器官，丈夫（被十床阿姨稱為色鬼）不同意，給醫生塞了紅包，求保下來；一個是手術後兩三天就下床，活蹦亂跳地帶著導尿管，去醫院外面的髮廊洗頭；一個是肌瘤像籃球那麼大，剛住院時大家以為她懷孕了，應該去產科……

周六探病的人特別多，于佳靜家先後來了媽媽、乾媽、婆婆媽三個人。親媽與乾媽結伴而來，兩人都是衣飾講究的上海老太太，皮膚白皙，塗著淡淡的唇彩，咖啡 色大鬈髮有款有型，相貌、氣度像親姊妹。于佳靜說，親媽和乾媽當年跟隨工廠一起從上海遷過來，在同一個車間工作，多少年來關係一直很親密，不是親人勝似親人。

于佳靜一點沒繼承她媽媽的精緻和文雅。

于佳靜的丈夫被派到海南工作，婆婆代表公公來看她。于佳靜對婆婆表面客氣，心裡有很大意見。婆婆兩個兒子、兩個兒媳，大兒媳于佳靜生了個女兒，二兒媳生了兒子，婆婆偏愛孫子，她當然氣不忿。

「她還嫌我不會做飯，我又不跟她住一起，不吃她做的飯，真是管得寬。」于佳靜氣哼哼地說，「跟我講，你不能一輩子不會做飯啊！女人家不做飯，怎麼過日子？我說，我不做，我丈夫會做；我丈夫不做，以後我女兒會做；我女兒不做，將來我家女婿也會做。」

田原樂了：「人家心疼兒子，你就不能做個姿態？」

也有人來看田原，醫科大學的一位任部長──田原單位領導的故交。是領導拜託任部長，帶田原去看的門診醫生。任部長來時，田原還在輸血，半靠在床頭，不能起身。

任部長站在床尾噓寒問暖，安慰她：「既來之，則安之。」

任部長走後，于佳靜問：「你的領導？」

田原說：「是我領導的熟人，我不太熟，這是他第二次來了。」

「這人真不錯，還專門來看你。現在的醫院沒有熟人辦不了事。」（四）