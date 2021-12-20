「我能夠聽見你們說話，因為我跟兩位都有一面之緣。怎麼說呢，我們在故事裡有一種聯繫，如果不是這樣，我就沒法聽見你們在說什麼，也不知道你們的故事。」

「照你這樣說，跟我們有過這種聯繫的人，都有可能會突然開口跟我們說話嗎？但是為什麼我的愛人、我的弟弟，沒有跳出來呢？」

「這要看情形。據我所知，如果這個角色的戲分多，也就是能量夠大，他就有可能加入談話。」

「可是我們對你不過是驚鴻一瞥。你的戲分多嗎？」

「這個故事有四個主角，兩男兩女，我是其中之一。」

「哦，還有一個女的是誰呢？」

「鈺，她是書店的老闆，她的鈺書房就開在我的舞蹈房斜對面。她是台灣人，留學紐約，在那裡愛上了一個來自巴黎的華裔 青年。後來這個人意外死亡，她回到故鄉台灣，大概十年前吧，跟著一個台商到了古北。」

「太複雜了，這個世界。」

「這個世界的確是越來越複雜，人們離開家鄉，跑來跑去。像我，從廈門的一個小地方，來到了大上海，換了一個英文名字。喬女士去了德州 、鈺去了紐約，那個巴黎的華裔青年是學建築的，名叫黑夏，祖父、祖母都是溫州移民。他工作的建築開發公司是當年古北的開發公司之一，他因為通中文而得到來上海的機會。三十年前，就是他告訴喬女士，古北新區的遠景，不，應該說是上海成為國際大都會 的遠景。」

「等等，你說，鈺的情人是……黑夏？他，死了？天啊！跟年輕的我有過交會的黑夏，他，是怎麼死的？」

「說來話長，他的死亡是一個禁忌、一個謎，這個謎底連我也不知曉。你知道，整個故事還沒有完成。嗯，至於我，我這部分的故事是高潮迭起的，我是個極具天分的舞者，因為忠於自己，在大都會裡傷痕累累。而我跟鈺的相遇，更是……」（一三）