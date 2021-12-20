她找來惠融，想送我上醫院，但我很沉，他們兩人沒法將我弄下山。打電話喊來村長，三個人合力也沒法弄，我身體沉得像黃金。我不肥，也不壯，他們三個人累到半死，也無法將我弄出小木屋，但他們把我折騰醒了。

村長認為我大限已到，自作主張打電話通知大勇、二勇和三勇。

木屋擠不進這麼多人，三個兒子和村長在外面屋簷下商量，要把我送去誰家等死。他們倒是一致同意，不能讓我死在這山上，以免惹人閒話。

採蓮和惠珍留在屋裡陪我。採蓮也以為我大限將至，讓惠珍從學校回來送送我。我昏昏沉沉似乎失去了意識，但其實屋裡屋外，所有人的聲音我都聽得一清二楚、記得牢牢靠靠。最後三勇大發慈悲，同意讓我去他家等死。

三個兒子和村長，四人合力做了副擔架，要把我抬下山。

我徹底清醒過來，阻止了這場鬧劇，讓村長通知建祥，回來見我一面。

三個兒子對採蓮和惠珍甩臉色，我讓她們母女先行回家。採蓮放心不下我，我示意她過來，悄悄告訴她，一時半會我還死不了。

採蓮和惠珍離開後，我十分疲憊，也沒什麼話跟三個不孝子說，揮手趕他們走。

然後，我的身體神奇地康復了──不只康復這麼簡單，還比以前強壯許多。三個王八蛋依然不肯讓我搬去他們家住，我極度憤怒，掄起鋤頭在他們屋子的牆上敲出一個洞，給他們的家多裝一個門──他們傻子一樣站在旁邊看著，沒有阻止──我從山上搬下來，在他們家中輪流住──我指著他們鼻子說：「這個新的門我專用，鑰匙只我自己有，以後我想住哪就住哪，你們全都給我閉嘴！」

「建華、建華──你醒著吧？」

是村長的聲音。我的意識慢慢恢復了正常。（三一）