我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

李靚蕾再嗆王力宏：認不認召妓、約砲、劈腿

笛子與口琴（三一）

李東文

她找來惠融，想送我上醫院，但我很沉，他們兩人沒法將我弄下山。打電話喊來村長，三個人合力也沒法弄，我身體沉得像黃金。我不肥，也不壯，他們三個人累到半死，也無法將我弄出小木屋，但他們把我折騰醒了。

村長認為我大限已到，自作主張打電話通知大勇、二勇和三勇。

木屋擠不進這麼多人，三個兒子和村長在外面屋簷下商量，要把我送去誰家等死。他們倒是一致同意，不能讓我死在這山上，以免惹人閒話。

採蓮和惠珍留在屋裡陪我。採蓮也以為我大限將至，讓惠珍從學校回來送送我。我昏昏沉沉似乎失去了意識，但其實屋裡屋外，所有人的聲音我都聽得一清二楚、記得牢牢靠靠。最後三勇大發慈悲，同意讓我去他家等死。

三個兒子和村長，四人合力做了副擔架，要把我抬下山。

我徹底清醒過來，阻止了這場鬧劇，讓村長通知建祥，回來見我一面。

三個兒子對採蓮和惠珍甩臉色，我讓她們母女先行回家。採蓮放心不下我，我示意她過來，悄悄告訴她，一時半會我還死不了。

採蓮和惠珍離開後，我十分疲憊，也沒什麼話跟三個不孝子說，揮手趕他們走。

然後，我的身體神奇地康復了──不只康復這麼簡單，還比以前強壯許多。三個王八蛋依然不肯讓我搬去他們家住，我極度憤怒，掄起鋤頭在他們屋子的牆上敲出一個洞，給他們的家多裝一個門──他們傻子一樣站在旁邊看著，沒有阻止──我從山上搬下來，在他們家中輪流住──我指著他們鼻子說：「這個新的門我專用，鑰匙只我自己有，以後我想住哪就住哪，你們全都給我閉嘴！」

「建華、建華──你醒著吧？」

是村長的聲音。我的意識慢慢恢復了正常。（三一）

上一則

洛城華裔女孩 紐約華埠開書店尋夢

下一則

祝老師聖誕快樂

延伸閱讀

笛子與口琴（一八）

笛子與口琴（一八）
笛子與口琴（一七）

笛子與口琴（一七）
笛子與口琴（一六）

笛子與口琴（一六）
笛子與口琴（一五）

笛子與口琴（一五）

熱門新聞

柯旭卿退而不休的生活比過去精彩，他說自己像是信徒的心靈導師。(記者林巧璉／攝影)

錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

2021-12-12 06:00
黛安／圖

我成了陪審團的一員（上）

2021-12-18 02:04
黛安／圖

我成了陪審團的一員（下）

2021-12-19 02:02
Gogoro創辦人陸學森。(記者胡經周／攝影)

帶領Gogoro進軍全球 陸學森擘畫十年大計

2021-12-18 06:00
達姆∕圖

最勇敢的決定

2021-12-16 02:02
1981年6月，周志文(左四)台大博士學位口試後，與臺靜農先生(右四)、張清徽先生(左一)、葉慶炳先生(右一)等人合影。（圖∕台大中文系提供）

在他們的時代

2021-12-17 02:02

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包