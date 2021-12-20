顏寧儀／圖

夏天，冷氣房裡低沉的馬達運作聲終日不斷，彷彿辦公樓的喘息。這樓也夠舊了，五十多年前蓋的，三十年前地產商預估接下來人口還會成長，城裡城郊可以發展的空地、可以拆遷的違建區，紛紛蓋起高樓，出生率未見上升，但是新樓盤的每格住戶卻很快就填滿了。像這種歷史超過半世紀的樓宇，如今倒有種懷舊布景的錯覺。

「你查核下這份企畫案裡的所有數據，然後放在我桌上，今天。」隨著大陳的話音，裝著一疊文件的透明夾落在她桌上，險些打翻黎櫻的茶杯，立頓茶包黃底紅標的紙籤晃啊晃。

大陳是黎櫻的主管，他所交代的工作幾乎都會在末尾加上標註：今天，意味黎櫻要立刻著手，且完成後才能下班。若是五點才交下來，而內容又複雜繁多，自然是得加班。至於所謂的「今天」是一籠統的概念，並不專指午夜十二點前，只要大陳翌日早上九點進辦公室前在他桌上即可。

黎櫻喝口紅茶，不加奶、不加糖、加檸檬片，純紅茶。白瓷杯盛裝，益顯茶湯紅艷。辦公室裡的同事大多喝咖啡 ，喝茶的少，喝紅茶的更少，所以大陳有時候開玩笑喊她紅茶妹。

黎櫻喜歡紅茶的顏色，亮麗透明的紅，小時候她在路邊攤檔看見一枚鑲著紅色寶石的戒指，整個人不願挪動腳步。母親見了，問小販有小尺寸戒圍的嗎。小販從盒子裡挑出一枚遞給六歲的黎櫻，竟然能戴，母親便買給了她。黎櫻很開心，戴在手上鎮日凝望那應該是玻璃的紅寶石。

長大後她想，媽媽輕易掏錢，那枚戒指應該很便宜。且有那麼小的戒圍，本就是哄小孩的玩具吧。戒指後來自然是遺失了，可是那顏色她記得，她喜歡亮麗透明的紅，好比紅茶。她從文件夾取出企畫案，裡面的數據雖多，但並不複雜，她應該可以在八點前完成，抽屜裡有餅乾和碗裝麵以應不時之需。

黎櫻住處距離辦公室約一個小時車程，地鐵 換小巴，她能接受的周折。但是若加班錯過末班車，的士車資卻是她難以負擔的。一開始她不知能怎麼辦，只好咬牙掏錢，接下來數日縮衣節食設法平衡收支。一趟的士車資是她一日工資，而房租是她兩周工資，每月一開始已經給了別人，剩下的工資她必得錙銖必較。

後來，若錯過末班車，她乾脆去附近二十四小時速食店。辦公室常備替換衣衫，第二日不要讓同事發現她徹夜未回家，加班至十二點，甚至凌晨一兩點。其實返家也沒法好好休息，幾個小時後又要出門趕地鐵，倒不如在速食店湊合下，一早還可吃頓熱騰騰的早餐。

這一日她中午吃海苔飯糰，自己帶午餐可以省下外出用餐的時間和錢。她仿照日劇 裡看來的用密封盒裝著自製的飯糰和雞蛋沙拉，點綴了幾顆櫻桃番茄，悅目的配色是她設法保有別人看到時不致覺得寒酸的日常。

雖然沒去過日本，但是她看過一篇報導提到，東京都中央區的月島是堆填地，同樣地狹人稠、寸土寸金的城市裡，一百多年前在東京灣利用浚渫的土方進行填海工程，完成後來的月島一丁目至月島四丁目。月島，這地名優美又富有想像空間，還有好吃的文字燒。當堆填區的過往逐漸被大家忘卻，那就將開始嶄新的未來。香港也有許多堆填區，誰知道填地工程繼續下去，也許有朝一日她也能買得起房子呢。

黎櫻上班處是白領精華區，可是她的工資比那些鎮日穿梭大樓間玻璃長廊的專業人士低得多。珈珈和她說，既然租不起辦公室附近的住所，不如遷就住處，改找賃屋附近的工作，反正以她拿的工資，不拘哪個區的文員也差不多。

她不是不明白，但是她嚮往這樣光鮮的白領世界，洋溢菁英的氛圍，置身其中，雖然自己不屬於他們，但是眼中所見盡是菁英，讓她原本貧乏卑微的世界有了不同。

更何況，一個人本身華美亮麗，除非照鏡子，自己是看不到的。所以周遭滿布衣香鬢影，就算她平凡甚至寒酸，她的白日依然是在華美中度過。（一）