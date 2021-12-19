「你不關心在何處養老，不關心，嗯，也許我們之間能擦出點火花，卻關心這個？」

5

「柳老師？」

「做啥？」

「你在做啥？」

「我能做啥？沒有新任務交下來呀！」

「我們等了多久了？」

「兩個禮拜總歸有吧？」

「不止，我看三個禮拜都有了。老長辰光！你說寫個故事要多久？你不也常寫東西？」

「兩樣的，我又不寫小說 。編故事嘛，估計挺快的，如果除了故事，還想寄託點什麼，還要講究結構、語言，那就難說了。」

「你說這個作者，是個什麼樣的人？男的、女的，老的、年輕的？我真怕Ta不好好寫下去。」

「咳、咳……」

「哪能啦？」

「嗯，咳，不好意思，兩位是柳雲生先生和喬紅芝女士嗎？」

「啊？」

「我不是故意偷聽你們說話的。」

「你是誰？柳老師說的沒錯，隔牆有耳！」

「喬女士，你不記得我了？」

「唔，你……你的影像開始浮現了，你、你不是那個……」

「你們兩個認識？」

「柳老師，他是雷蒙啊，古北那個舞蹈老師！」

「是我沒錯！柳老師，我們其實也見過的。幾年前，我剛從廈門到上海，在動車上，您就坐在我對面。我這個英文名字Raymond，也是您幫我取的呀！」

「有這事，我怎麼一點也不記得了？」

「這對您是件小事，但是我雷朋從此就變成雷蒙了。只是孩子們都叫我檸檬老師。」

「雷蒙，你怎麼會出現在這裡？」

「我出現在這裡，跟兩位是同樣的情況。只不過，柳老師您是老底子上海人，喬女士是歸國華僑，我呢，他們都說我是新上海人。」

「啊，雷蒙老師，真開心你可以加入我們！我還以為這世界，只有我跟柳老師呢！」（一二）