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來不及到醫院 華母自動駕駛中產「特斯拉寶寶」

笛子與口琴（三○）

李東文

木門吱吱響幾下被推開，進來了幾個人。場景頗詭異，但我內心並不害怕，相反還有幾分期許。來者是我的父母和祖父母，我到底還是清醒的，知道他們四位已經故去多年。我又在心底嘀咕，曾祖父母怎麼沒有一起來？

父親說：兒子呀，你不要害怕，我們不會傷害你。

母親坐下拉住我的手，另一隻手撫摸我的臉。我眼眶濕了，想落淚。父親在一旁慈祥地看著我。我指指床前的凳子，讓爺爺、奶奶坐。兩位老人站在我面前，既不坐下，也不說話。

「應該有個儀式。」母親說，「現在我們很尷尬，去不了那邊，也回不來這裡，飄來飄去很快就要散了。」

聽不明白母親什麼意思。另一側傳來父親的聲音：「建祥這麼做太草率，應該有個儀式。」

我算是有點明白了。

爺爺、奶奶一直沒說話，我想跟他們說點什麼，但又想不出要說什麼。他們離開我已經太久，久到我覺得他們很陌生。他們的樣子有些模糊，從我的角度看過去，他們臉上的五官好像不齊全，爺爺缺了嘴巴和鼻子，奶奶沒有眼睛和耳朵。還有一點就是，他們明明站在我面前沒有動，我卻總覺得他們晃來晃去，像隨意跳動的火苗……

「我們想回家，回梁丙子村。」母親又說。

「讓我想想辦法……」我說著、說著，身上開始困乏，顧不得父母和爺爺、奶奶在身旁，又沉沉睡去。

採蓮第二天早上醒來，發現我半夜打過她的電話，回撥給我，打不通。上山找我，才發現我發高燒、說胡話，絮絮叨叨說些讓她膽戰心驚的話。（三○）

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