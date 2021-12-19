摔碎的石膏像（全文完）

「那──那怎麼辦呀？」兩人沉默了許久，也沒想出更好的辦法。

大川不知為何，晚上沒回家。這種情況很少，但這也有好幾次了。兒子大了，在學校鬧革命，他們想管也管不了。

8

劉嫂一早就收拾好了回娘家的東西，但猶豫了許久，直到午飯後，才終於下了決心──只有這一個辦法了。她正要進裡屋，又有人來敲門，砰！砰！砰！「開門、開門！快開門！」

「誰呀？來了！」

「你是楊曉芳嗎？」門口站著兩個板著臉的男子，臂戴「公檢法雲水怒戰鬥團」紅袖章。

「是──」劉嫂聲音顫抖著低了下去。

「我們是市公檢法的。你被逮捕了！」年長的男子飛快地將手銬卡住劉嫂兩手。

「我、我──我犯了啥法呀？」來得太快、太突然，劉嫂漲紅了臉，還沒反應過來。

「你自己幹的事，自己不知道？砸毀偉大領袖塑像──現行反革命！」

門外聚滿人。院內的鄰居、院外的行人，圍得裡三層、外三層。警察 只花了一會兒時間，就搜出了那一包還未扔掉的石膏像碎塊。圍觀的人群先是低聲議論，然後七嘴八舌指責，最後憤怒地高聲斥罵起來。

「這女人──難怪這幾天老關著門，原來砸毀了偉大領袖塑像呀！」

「只見她挎著空菜籃進進出出，沒想到是在設法銷毀罪證啊！」

「真是狗膽包天啊，竟幹出這樣十惡不赦的壞事來！」

「簡直看不出來，還是工人──真是狼心狗肺呀，工人階級的叛徒！呸！──」

逮捕現場猶如實景舞台劇 ，同七、八月間的雷陣雨一樣，來得快，去得也快。人群不一會就散了，院子裡看去似乎又是空蕩無人。（全文完）