阿普航空／圖

「我好恨那家醫院，醫生跟病人就這樣說話嗎！什麼是『完啦、完啦』？得了癌症 ，難道就判了死刑嗎？我跟老公商量，堅決不在那裡治，轉到這家醫院來。床位緊，還是找了熟人加了塞，才進來的。」

正說著，蕭醫生拿著病例夾進來，劈頭問羅秋艷：「七床，你到底怎麼回事？你不是生過兩個孩子嗎，怎麼還去省立醫院治療不孕症？」

羅秋艷坐起來：「我們農村可以生二胎，我第二個女兒過繼給親戚了，可以再生一胎。」

蕭醫生站在床頭，一頁頁翻著病例本：「按理你應該在我們這裡做伽瑪刀檢查，不過你剛剛在省立醫院做過，至少要恢復兩三個星期，才能做第二次。你人已經住進來了，怎麼考慮？」

羅秋艷別的話沒有，只一句：「我想盡快手術。」剛才她對田原強調她是原位癌，以區別於轉移癌。兩天查房她都問醫生，什麼時候可以手術，怕拖一天就多一天轉移的可能。

蕭醫生點點頭說：「那好，省立醫院也是『三甲』醫院，和我們醫院平級，我們認可他們的報告。」

蕭醫生扭頭對田原說：「你貧血太厲害了，今天、明天需要輸兩天血，不輸血不能做手術。現在開始不能喝茶，叫家裡人煮點紅棗來吃。」

意料之中。要不是貧血嚴重，就不會來看病，也不會發現肌瘤的存在。

眉清目秀的小護士端著托盤來了，胸前的名牌上刻著「江云云」三個字。聽十床阿姨說，江云云打針技術好，一針見血；態度也好，總是笑咪咪。江云云把血袋掛上，打開針盒，隨口問：「知道你是什麼血型嗎？」

「AB型。」田原想也沒想地說。多年來一直為自己是罕見的AB型血而得意。AB型出天才，即使成不了天才，有天才的血型、天才的潛質也好啊！

江云云眉頭擰了起來：「那怎麼配了A型血袋？」放下手裡的東西馬上出去，稍後回來，拿起膠皮帶綑田原的胳膊：「以後記住了，你的血型是A型，不是AB型。」

「噢，知道了──這袋血是哪來的？」田原訕訕地問，心裡吃一驚。小時候輸血時驗過血，聽媽媽說她是AB血型，難道她錯了這麼多年？

江云云說血袋上有名字，這袋血是一個在校大學生捐的。田原有點感動，現在她的血管裡有第二個陌生人的血了。

醫院卻並不因為是捐的血而少收費，一袋血照樣要收七、八百元，必須自費，醫保 不報銷。

江云云特別叮囑，保持手臂平放，不能下床。田原問：那怎麼有些人還自己拿著吊瓶，去上廁所呢？江云云收拾好托盤，說：「輸液和輸血不一樣，血液比較黏稠，一不小心會堵塞針孔，堵住了就要拔出來重扎。」

真慢啊，一滴、兩滴、三滴……比秒針走得慢多了，比對面十一床陳青的吊瓶滴得慢多了，陳青已經輸了三瓶藥水了，她一袋血還沒輸完。江云云說了，要輸五、六個小時。

中午十床阿姨幫她把飯打來。她半躺半靠在床上，右手不能動，左手不靈活，又不能坐直，怎麼吃都不方便，只好說不餓。

輸血是臨時通知的，來不及告訴家裡。現在有了狀況，也沒辦法解決。田原盯著剩下的小半袋血漿，眼神絕望，如坐針氈。

還是十床阿姨看出她臉色不對，過來關心地問：「要不要用便盆？」

田原感激涕零，連連點頭。

一袋血輸完已是下午三點，終於可以下床了。在醫院，可以隨時下床成了一種享受。因為餓，涼了的病號飯吃著也香，一口不剩全吃完。

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晚上大個子像個領導一樣來問候大家。大個子是實習醫生，二十出頭的大男孩，足有一米九高，長相討喜，整天笑嘻嘻。查房以後，大家基本上見不到主任醫生，只能跟大個子聊天。十床阿姨對他很不見外，有什麼事就派他到護士站去打聽消息。

第一天晚上，田原看見大個子和另一個女實習醫生在值班室，便問：明天早上你們誰給我抽血，是不是你，大個子？大個子笑呵呵地說：不是我，是她。

女實習醫生馬上顯出小女孩畏縮怯懦的神情──不是我，是護士。

所謂護士，也是實習護士。十床阿姨問過她們，她們說在學校沒練過抽血，只互相注射過一次維生素。

那護校教些什麼呢？護校沒有人體模型培訓護士嗎？連打針、抽血這些基本功都掌握不了，到醫院現拿病人練習？

第四天，一月八日星期六

十一床陳青大約二十三、四歲，因為手術後咳嗽，導致刀口裂開，又進了一次手術室縫線。陳青前後住了十多天院，同一病房的病人換了三撥兒，她還沒出院，自稱「三朝元老」，常和十床阿姨談起老七床、老八床、老九床的事。（三）