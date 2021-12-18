「中國人就是相信命中注定，美國人說要創造命運。」

「你知道Frost那首詩？The Road Not Taken？」

「知道，兒子中學讀的時候，我也跟著讀了。人生到底是自己的抉擇，還是早就決定了？」

「是上天決定的吧！或者說，在很多時候，是上面替我決定的……但這些我都不去想了，我只想，明天那家早餐店是不是還開門，如果開的話，那小籠是不是可以熱騰騰地上桌？」

「哈哈，有時我們能想的就是這一點點生活日常、一點點可憐的心願，但連這些也都不是我們能掌控的。不過，你有沒有發現，第一段故事裡，我從德州 給你寫了信，信上說，真高興再見到你。第二段故事裡，我已經見過你，但人在古北，進了一間舞蹈教室。」

「所以，第二段發生在第一段之前？你很用心嘛！」

「自己的故事，能不搞清爽伊？裡頭還出現了一個法國男人黑夏。」

「黑夏，應該是理查士的法語發音。」

「你還懂法語？」

「一點皮毛，英文書裡常會遇到法文。」

「年輕的時候，我曾跟著黑夏來到古北工地。三十年後，我在那裡遇見雷蒙小鮮肉。」

「我以為你的品味會更好點。」

「這不是我的錯，故事裡就是這樣安排的。啊，我想快點知道後事如何，就像演員想拿到劇本，讀讀台詞，揣摩一下。」

「你還問我，誰決定了我們的人生，這不是老清爽嗎？我們活在故事裡，作者決定我們的人生。」

「我其實比較好奇的，還是古北。」

「古北？」

「為什麼我返鄉探親，不在朝思夢想的法租界梧桐樹下走，不去逛淮海路、南京東路，要去古北呢？那不是我們老底子上海人的區。」（一一）