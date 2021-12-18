他將我們家先人骸骨，遷去永久墓地不到兩個月，他老婆開始臥床不起，腰以下沒有了知覺。眼睛不是白內障，查不出具體的原因，總之是幾乎全瞎。

我心裡挺難受。沒有快感，但也沒有同情。老天爺讓建祥老婆吃點苦頭，我非常同意。大勇三歲的時候，建祥剛進門不久的妻子跟我父母吵架，我父親當晚心臟病 發，身故。不知建祥心裡恨不恨他老婆，反正我對他老婆恨之入骨，直至如今。

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插在地上充當圍牆的竹子有不少生了根，長出新葉。我心中竊喜，假以時日，老子這間小木屋哪怕成不了傳說中的仙人居，也會成為文雅之屋。

冬天來了，我依然住在用竹子包圍著的小木屋，生活無憂，內心孤寂。某些個起風的早晨或傍晚，我與小黑沿著開敗了的油菜花地慢慢走向遠處。大多數繞山一圈回到小木屋，我的起點。冬天半荒不荒的山頭，與我此時尷尬的處境何其相似！

一個寒冷而且風大的夜晚，我病倒了。蓋兩床棉被都冷得直哆嗦，意識一會清晰，一會迷糊。我擔心自己會死去，趁著還有幾分清醒，打電話給採蓮。電話嘟嘟響了兩下突然黑屏，沒電了，我連起床找充電器的力氣都沒有。

我頭腦昏昏沉沉，躺著，像飄在無邊無際的海洋上。身體極冷之後，又開始發熱冒汗，衣服全被汗水打濕，掀了被子又被冰涼的空氣刺激得難受。不得不說，我心底下十分惶恐。在此之前，我一而再、再而三地以為自己厭世，以為自己活膩了。到了真正有可能死去的時候，才發現自己多麼渴望繼續活下去。（二九）