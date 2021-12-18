垂頭喪氣地回到家裡，劉嫂沒心思吃午飯，坐在堂屋發愁。砰！砰！砰！又有人找上門來。「劉嫂在家嗎？」聽起來像是街道居民小組長呂嬸。她來幹什麼呀？

「噢，你在家呀！大白天的乍關著門呢？」果然是她，這老太喜歡盤查別人隱私 。

「哦，我身體不大舒服。」

「看醫生了嗎？──欸，你們的領袖石膏像呢？多好一尊石膏像啊！石膏像到哪兒去啦？」果然眼尖，進門就發現堂屋裡少了那尊像。

「哦，石膏像呀！我侄子從鄉下來，看到後非常喜歡，說他們大隊貧下中農造反隊還沒有，就讓他請去了。」

「那麼好的領袖石膏像，你可真捨得啊！」老太一邊前言不搭後語東拉西扯，一邊眼珠子骨碌碌轉動著，朝屋裡各角落瞧看。

「有什麼事嗎？是時候我得去做飯啦！」劉嫂心裡很不舒服，站起身來，下了逐客令。

「噢，也沒什麼大事。公安 局說階級鬥爭複雜，要居委會通知所有居民，如有來客，必須馬上去派出所登記。」呂嬸磨磨唧唧了好一會，才東張西望地離開了。

傍晚劉強回到家，剛進門就緊張地望向妻子，「你還沒扔掉吧？」

「扔掉？地兒都沒找著哩。」劉嫂講了白天情況，扔那東西，真不那麼容易。

「幸好、幸好，幸好沒扔！」劉強舒了一口大氣。他今天趁人不注意，細看了車間那尊像，像座底下有編號。

「啊！那扔掉後要是被人撿到，按編號記錄還會查來？」劉嫂不禁呆住了。她說，乾脆明天她下鄉回娘家去一趟，叫大侄兒趕快來城裡一趟擔糞水，把那包碎塊放糞水底，弄回鄉下去，找一個僻靜處悄悄埋掉。

「你能肯定你侄子會照辦──他可是生產隊民兵排長喲！會不會去檢舉咱們呀？」（五）