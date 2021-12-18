阿普航空／圖

正輾轉反側，忽然對面另一棟病房大樓前人聲嘈雜，接著傳來號啕的哭聲，哭得那叫一個迂迴婉轉、抑揚頓挫，像在上演一部鏗鏘熱鬧的悲情地方戲。新住院的三個年輕女人聽得心裡五味雜陳，各自感時傷懷起來。

最後，還是于佳靜在黑暗中說：「咱們婦科的手術在肚臍眼以下，死不了。」幾個人笑罷，才漸漸睡去。

第二天，一月六日星期四

早上抽血、留尿樣。抽血時小護士扎了三次才抽出血來，送尿樣時又被護士訓斥：「裝那麼滿做什麼！讓人怎麼好拿嘛！」田原窘得啞口無言，心裡嘀咕：你又沒說要多少，我不是怕少了，化驗不出來嘛！

早飯後病房清場，家屬一律請出去，醫生要來查房。二號病房只有十一床陳青做過手術，已是術後一個多星期，不需要人陪護。晚上陪床的十二床小女孩千千的爸爸，一大早出去了。

一大群年輕醫生眾星捧月地簇擁著三位資深醫生進來──一男二女（一老兩中年）。三位資深醫生是主任醫生，也就是大家誠心希望他們長一雙妙手、懷一顆仁心的手術醫生。男醫生姓鄭，中等身材、中等年紀，金絲眼鏡，貌端膚白，器宇不凡。再聽他溫軟的江南口音，便知道他是心靈手巧的才子型人物。中年女醫生姓胡，瘦削、高䠷，言語鋒利，不怒自威，也戴眼鏡，鏡片後面的眼睛閃著手術刀一樣的寒光。第三位是老太太，頭髮花白、嗓音沙啞，不露聲色，猜不出是親切慈祥型，還是心狠手辣型。

年輕醫生分兩類，一類是醫科大學的實習醫生，全都面龐光潔、稚氣未脫，個別手拿文件夾做記錄，大多數跟在後面不發一言。發言的是另一類醫生──床位醫生。每個床位都有床位醫生分管，七、八、九床是同一個床位醫生──口音與鄭主任相似，卻不如鄭主任溫潤的蕭醫生：頭髮在後腦勺盤成一個小麵包髮髻，眼睛不大，看起來總有點疲倦──面相上也顯出與獨當一面的主任醫生的差距。

蕭醫生對主任醫生們介紹：「這三個都是新病人。」簡要介紹了她們的病情，說到七床：「宮頸癌，省立醫院轉過來的。」

田原和八床于佳靜對視一眼，怪不得昨天七床進來時，臉色那麼難看。

查完房，護士送來檢查單，要新來的三個人去其他樓做心電圖和胸透。于佳靜性子急，立刻就去了。

田原去時，見心電圖室門口已有二、三十人在等，一下覺得頭大。最受不了的就是在醫院排隊，走道擁擠、空氣悶濁，人人生死未卜一般垂頭喪氣、表情呆板。平常她有個頭疼腦熱，能不看醫生就不看。非看不可的時候，她都是上午掛號，下午掐著醫院上班時間來──得虧家離醫院近。上午沒看完的病人順延到下午，她上午掛的號排在下午頭幾名，半個小時之內，就能見到醫生。

工作人員把田原的檢查單放在最下面，上面壓了一大落。等吧，你都住院了，還著什麼急？

咦，怎麼沒看見于佳靜？兩人聊聊天，也好打發時間。

上午只做了一項檢查，下午再去排隊做另一項。中午于佳靜提醒她，醫療保險 本要拿去醫院行政樓蓋章登記，否則到時候醫保 不付帳。

幸好這個病不礙手礙腳，不然東一個樓、，西一個樓自己還不一定能跑得過來。

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晚上，蕭醫生叫田原到值班室填病人資料，一邊連珠炮般地發問，一邊面無表情地刷刷記錄：姓名？年齡？學歷？職業？工作單位？婚否？配偶姓名？他的年齡？職業？工作單位？月經初潮幾歲？懷過幾次孕？生過幾個孩子？是否流過產？過往病史？以前做沒做過手術？對什麼過敏？有沒有什麼家族遺傳病……穿白大褂的醫生好像變成了穿警服的警察 ，只差背後牆上一條「坦白從寬，抗拒從嚴」的標語。

現在你是病人，病人還有什麼尊嚴。

第三天，一月七日星期五

于佳靜的如意算盤落空了，周末兩天主任醫生不上班，更不做手術，新病人的手術排期最早也得在下個禮拜。早上查房時，醫生們基本上對于佳靜視若無睹，那意味著沒什麼問題，可以安排手術。

田原和七床就沒那麼幸運了。

于佳靜向護士長請假，回家去了。中間空了一張床，田原和七床羅秋艷臉對臉聊了起來，幾句話就聽出，七床其實和于佳靜一樣是直腸子。

「省立醫院的檢查報告出來後，醫生攤著兩隻手對我說，完啦、完啦！是癌！我像被那個醫生澆了一盆冰水，從頭冷到腳。我說我一個病人，有什麼話你別跟我說，跟我老公說去。」

田原聽著點著頭，第一天七床來時僵硬的臉，都是因為這個「完啦、完啦」。（二）