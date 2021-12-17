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「求戴套還被笑」 2女痛訴遭「慾望城市」大人物性侵

來去曼陀羅（一○）

章緣

喬紅芝想追問，柳老師朝她搖搖手，把切開的杏花樓玫瑰豆沙月餅，往她那裡推推，示意她多吃點，「月餅美國有嗎？」

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「原來我會做夢，思鄉夢，你還會拉小提琴，柳老師真是有腔調……哈囉？你怎麼一聲不響？這故事進來都一整天了，就沒聽你說句話。」

「你先講講。」

「就像把燈點起，突然看到周圍的一切，那些沒有點燈的地方原本是漆黑的，舉燈照過去，出現了朦朧的影子。那些影子有點熟悉……我有了歲月沉澱後的滄桑感。」

「我的感覺是像拼圖，一塊塊拼起來。拼得多了，還沒拼好的圖塊，在殘缺裡也可以猜到一點。」

「所以，我去了古北，走進一個舞蹈教室。」

「遇到一個大帥哥。」

「你喜歡年輕女孩的青春，我也喜歡年輕男孩的青春，睡美人、睡美男。」

「這話很大膽。」

「很誠實。我們現在沒必要說假話吧？」

「套話、假話、空話，說了就像風吹過，沒人當真。說真話反而緊張，因為動了真情。」

「回來探親，我好像找不到一個可以真心說話的人。。大家欲言又止，言不及義。」

「你說真話，沒有心理障礙吧？」

「你是說？」

「說真話，不容易啊！裡真正的感覺，很難說出口。就像有人勒住我的喉嚨，我拚命嚥口水，還是、還是，咳……」

「這裡沒有別人，你想說什麼都可以，也不需要壓低聲音。」

「也不好大聲嚷嚷吧！房子隔音很推板的。」

「我在想，如果時光可以倒流，我到底要不要出去呢？看來我在國外過得並不舒坦，出國這些年，國內倒好起來了。」

「It was meant to be.」（一○）

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