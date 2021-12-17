阿普航空／圖

第一天，一月五日星期三

我怎麼就要住院了？我怎麼就要動手術了？

萬幸，今天有床位。田原接過護士長開的住院單，還是不太相信，自己真的要住在醫院，等醫生在肚子上開一刀。

住院、動手術應該是大爺、大媽們的事情，怎麼輪到我了？她悻悻地提著包，東張西望跟著母親，在走廊找病房──是不是該把動手術這天劃為我人生青年時代與中年時代的分水嶺？

九床，從現在起，她的名字叫「九床」。

田原把背包放下，送母親出住院大樓，告訴母親這兩天不用來了。這個毛病不痛不癢，跟正常人一樣，手術前用不著照顧。

婦科病房在一樓。二號病房是一個大房間，有六張病床，七、八、九床在進門右邊平行排列，十、十一、十二床在左邊，六張病床兩兩相對，頭靠牆、腳衝外，中間有七、八米長，兩三米寬的空間。

護士長開單時說，小病房也有一張空床位。護士站對面就是三號小病房，田原探頭看了一眼，雖然只有三張病床，但是房間面積也小了一半，不如大房間看起來敞亮。

田原的九床右邊是窗戶、左邊是八床，隔空對著十床。十床是一位看老其實不太老、似胖其實不怎麼胖，五、六十歲的阿姨。

八床圓臉細眼，快人快語，一口上海普通話。昨天，田原來填住院申請表時，就看見了她。她站在床頭和家人說話，兩手插在褲兜，說著話，兩腿一蹲一立地活動筋骨。床頭櫃上放著一只大塑料袋，裡面的洗漱用品還沒取出，顯然剛剛住進來。

病床下固定在床腿的金屬盆架上，有一只塑料盆。田原不打算用醫院的盆，把自帶的兩個盆從網兜裡拿出，放進另一個盆架，又在八床的指導下，到清潔工的房間，去領了兩個熱水壺。收拾妥當，她脫鞋上床，靠在床頭的被垛上，有點不知所措：現在就算住院了？

八床側臥在床上問田原：「你什麼病？」

「肌瘤，你呢？」

「囊腫。」八床簡潔地回答，像對暗號一樣；又問：「你怎麼發現的？」

「月經太多，第十天還不完，到後來都是血塊。」田原想起來仍心有餘悸，前一陣每天出血不止，嚴重貧血，走幾分鐘路就感到疲勞，說話都覺得吃力，虛弱得讓她以為自己即將失血而死。

「怪不得你臉色灰撲撲的。」八床坐起來打量她，滿臉同情。

「你是怎麼發現的？」田原不愛打聽人私事，但這個八床意猶未盡的表情，好像在邀請她發問。

「痛噢！坐久了、站久了都痛。發現兩三年了，去年下半年我做了膽囊手術，原想今年下半年再做這個。哪曉得痛得越來越厲害，趕早不趕晚，過了元旦就來了。」即便說「痛」的時候，八床的口氣也舉重若輕，談笑自如。

「你都做過一個手術了!」田原有點驚奇，「肚子打開，你不害怕嗎？」

「不開肚子，腹腔鏡，在肚子上打洞。」

「噢！」田原忽然想起父親也做過膽囊手術，確實是打洞的。

八床說：「這次也一樣：肚臍眼一個洞、下面兩個洞。」

「怎麼囊腫也可以打洞啊？」田原更驚奇了，「那肌瘤為什麼不行？醫生跟我說要開刀。」

「囊腫裡面是液體，用針抽乾淨，可以把囊腫從洞眼拉出來。」八床解釋，「肌瘤是固體，就不行了。」

原來如此。

這樣一個愛說話、開朗、樂觀的病友，比一個哼哼唧唧、痛痛歪歪的讓人舒服些，田原頓時覺得自己那點子毛病，也輕如鴻毛了。

「你叫什麼名字？」田原問。

「于佳靜。」于佳靜面如滿月、臉色粉紅，彎彎曲曲的栗色頭髮用一根髮帶束起來，蓬鬆地垂在背後。相貌雖不出眾，卻十分友善可親。

「我叫田原。」

「曉得，昨天你不是來過嗎？登記簿上有你名字。」

「哦，你也看見我了？」于佳靜有一種可愛的市井氣，很容易消弭人和人之間的距離，田原對她親近起來，「不知道要等幾天才能手術？」

「明天體檢、後天手術，吊三天水，下個禮拜三出院！」于佳靜粗門大嗓地說，眉飛色舞地打著如意算盤，好像不是來住院，而是來看一場電影 ，隨時能拔腿回家。

七床是緊跟在田原後面住進來的。七床進來時穿一件黑色緊身皮大衣，中分的直髮披下來，掩住大半個面孔，容貌姣好但臉色鐵青。七床把提包往床上一扔，就跟同來的男人出去了。

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頭一天晚上度日如年。本地在零度等溫線之南，普通民居冬季無供暖設備。幸好醫院有暖氣，但被子仍是厚被子，所以造成蓋著被子熱、掀了被子冷的尷尬。田原只好把手腳都伸到被子外面。（一）