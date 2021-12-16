有那麼多人，在三十年後見面不相識，她跟柳老師卻還如當年般含笑對坐。說有什麼多深的情誼，卻也沒有，只是相處起來特別輕鬆自在，有種不須多言的默契和信任。

三十年前，喬紅芝來辭行，他們吃著她帶來的紅寶石奶油小方，就著柳老師朋友從杭州捎來的龍井新茶。綠茶配西式糕點並不是那麼合適，濃郁的奶油只有苦澀的咖啡 最配。他們啜飲著淡寡的茶湯，不知如何安撫入口時那微小的不滿足。

那時上海剛開放，咖啡文化即將全面捲土重來。1848年開埠後，上海港牽制長江流域腹地，扼住大半中國貿易的咽喉，遠東第一商埠可不是浪得的虛名。各國商船開到了黃浦江碼頭，西方文化隨著這些商賈買辦和他們的家眷，逐漸浸染到上海人的骨子裡。曾經驗過的留在記憶，不曾親歷過的萌於聽聞，於是人人都時刻準備好西風東漸的洗禮。當久違的咖啡香襲來，他們再度熱情擁抱洋文化，有如與老友重逢。

上海今日面貌，比喬紅芝親見的美國南方更要繁華先進，那裡是土地廣袤的鄉鎮曠野，而上海是國際大都會 了。

「當年走得那麼決絕，現在問自己，這個決定正確嗎？這輩子就這樣過去了……」這些話，她沒有跟妹妹說、沒有跟老友說，打算帶回白鴿鎮，帶進她的墳墓，卻一張口就告訴了他。

她殷切看著柳老師，彷彿他能為她的人生抉擇做定論：值得還是不值得？「格算不格算」，這種根深柢固的思維模式，即使出國多年，也不曾改變。

柳老師從褲袋裡掏出一方手帕，按按額角，說：「上海現在多少浮躁啊！阿拉經過的這些年頭，就像坐過山車，現在看著是好，以後啥人曉得？反正我文章不寫了。」（九）