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笛子與口琴（二七）

李東文

村長說：「我是覺得很遺憾，我們村沒有礦，好不容易折騰點油菜花吧，還爛尾！」

我總算聽懂了村長的冷笑話，說：「你種什麼油菜花！種桃樹多好，開花很漂亮，又有桃子收，搞不好還能成為那個什麼……叫做什麼？網紅打卡點！如果山上種滿桃樹，開花季節，我這小木屋，可就真變成世外桃源啦。」

「世外桃源？在這墳地邊上的世外桃源？」

「桃花漂亮，新年還能砍些桃枝賣錢。」

村長說：「種桃花不是不好，但時間太長，桃樹還未長大，我已經不是村長，甚至已經去了找閻羅王報到。」

「你的意思是說，現在種桃花，是給下一任村長謀政績？」

「可不是！」

然後我倒回到剛才的段子，對村長說：「你說的那些，都是道聽塗說，別太當回事。再說了，我們現在都挺好，你這個村長做得十分成功──哪怕那些都是真的，我們也沒必要羨慕別人。電影裡不是說了嗎，出來混的遲早要還！」

「這倒也是，」村長說，「認識你幾十年，總算聽到一句人話！」

不知是我們家流年不利，還是祖先洩憤，這頭大勇、二勇、三勇被我拖累弄出一點小麻煩，那頭建祥也破了財。當然，建祥的倒楣跟我無關，我只是親眼目睹了事件而已。

村裡有人擺喜宴，建祥的寶馬車停在路中間，負責指揮停車的小夥讓他移到邊上別擋道──後面的車進不來，裡面的出不去。建祥白眼一翻，掏出軟盒中華靠在車邊抽，壓根不理人家小夥。主人家讓建祥挪車，建祥同樣不鳥。村長過來說軟話，建祥也當他放臭屁。

我的二弟，梁丙子村首富梁建祥以犯眾怒方式，展示自己新買的寶馬車。（二七）

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