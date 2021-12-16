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百合旅館（全文完）

陸蔚青

但是薩麗拉的形象十分清晰地浮現出來。他記得他在藍調酒吧，喝著酒，他幾乎每天都去藍調酒吧，他父親在藍調酒吧旁邊開一間古玩店。他父親專門收集那些賣房人的舊貨。他也有眼光，有些值錢的貨物，他一眼就能看出來。

西門從小就在古玩店裡玩，旁邊的藍調酒吧更是他經常出入的地方。他愛上了新吧妹薩麗拉，愛她的紅頭髮、挺直的腰身、鮮紅的嘴唇。本來薩麗拉對他也好，但後來薩博來了。西門在醉夢中夢見薩博的紅眼睛，夢見薩博的淫邪的眼睛。如果不是薩博去欺負薩麗拉，西門也不會掏出槍，他一掏出槍就走火了。就好像開槍的是老天爺，而不是他。

西門將一瓶酒全部喝下去。他感到周身癱瘓了一下。他幾乎沒有什麼掙扎，就睡了過去。

警察將西門銬上手銬，把他塞進車。百合和胡安站在旁邊看著。百合從來沒想過，一個犯罪嫌疑人會像西門這樣，昨晚他們還一起喝過酒。西門看見百合居然咧嘴笑一下，他說：你的酒太好喝了，我醉了，沒有逃掉。然後問百合他喝的是什麼酒，百合說不知道。百合還矇著。

警察向他們招招手，三輛警車就開走了。胡安說：再不敢讓你一個人在這裡。百合說：他也沒把我怎麼樣。胡安說：真怎麼樣就完了。這麼說著，他們走進西蒙的空客房，看見一個沒有瓶頸的酒瓶橫在地板上。原來是一瓶紅星二鍋頭。百合想起來，還是上次聚會二姊拿來的，那時他們也在客廳裡，還唱了卡拉OK，跳舞來著。

百合收拾了就回到廚房，見胡安在雞湯裡煮湯圓。百合說：做這個幹什麼？胡安說：今天是大年初一了。（全文完）

警察

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